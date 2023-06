Taborsky/Lochmahr: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst sorgen täglich für das Funktionieren unserer Gesellschaft

Am 23.06. ist Tag des Öffentlichen Dienstes.

Wien (OTS) - An diesem Tag macht der Wiener ÖAAB auf die großen Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst aufmerksam. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene sorgen täglich für das Funktionieren unserer Gesellschaft. Dank ihres Einsatzes sind sie verlässliche Partnerinnen und Partner der Bevölkerung in allen Lebensbereichen“, so, Hannes Taborsky Landesobmann des ÖAAB Wien und Landesgeschäftsführer Stefan Lochmahr.

Der Wiener ÖAAB unterstützt den Appell der GÖD am Tag des Öffentlichen Dienstes:

Unser Öffentlicher Dienst in Österreich hält zusammen und ist an die Grenze des Machbaren gegangen. Er ist professionell, verantwortungsbewusst sowie unverzichtbar für unsere Gesellschaft.

Jetzt braucht es eine Personal-Aufnahmeoffensive in allen Bereichen des Öffentlichen Dienstes, damit die hohe Funktionalität weiterhin gewährleistet werden kann! Trotz schwierigster Rahmenbedingungen und einer evidenten Personalknappheit in allen Bereichen des Öffentlichen Dienstes werden qualitätsvolle Leistungen erbracht.

Vizekanzler und Bundesminister für den Öffentlichen Dienst, Werner Kogler, ist gefordert endlich eine Personalaufnahmeoffensive für den gesamten Öffentlichen Dienst zu starten. Extreme Belastungssituationen und Überforderung sind kein Konzept für erträgliche Arbeitsbedingungen.

Trotz schwierigster Rahmenbedingungen und einer evidenten Personalknappheit in allen Bereichen des Öffentlichen Dienstes werden qualitätsvolle Leistungen erbracht.

„Gerade die Krisen der vergangenen Jahre haben gezeigt, wie robust, flexibel und krisenfest der Öffentliche Dienst in unserem Land aufgestellt ist. Auch bei den aktuellen Herausforderungen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Öffentlichen Dienstes Garant für Stabilität, Sicherheit und Weiterentwicklung. Für diesen Einsatz sagen wir allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein herzliches Dankeschön. So wie wir uns auf den Öffentlichen Dienst verlassen können, so können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch auf den ÖAAB als ihre Interessensvertretung verlassen. Ein besonderer Dank gilt daher den Personalvertretungen und Betriebsräten. Gemeinsam setzen wir uns für jene ein, die der Gesellschaft Tag für Tag so viel geben“, so Taborsky und Lochmahr abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAAB Landesleitung Wien

Stefan Lochmahr

Landesgeschäftsführer

+43 1 40143

office @ oeaab.at

https://www.oeaab-wien.at/

Laudongasse 16, 1080 Wien