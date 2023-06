Babler, Breiteneder und Seltenheim gratulieren Nina Mathies zur Wahl zur neuen ÖH-Vorsitzenden

Babler: „Mit VSStÖ-geführter Koalition stehen in der ÖH weiterhin der volle Einsatz für gerechte Studienbedingungen und ein leistbares Leben für Studierende im Mittelpunkt“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und die SPÖ-Bundesgeschäftsführer*innen Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim gratulieren Nina Mathies zur Wahl zur ÖH-Vorsitzenden und dem Verband Sozialistischer Student_innen in Österreich (VSStÖ) zum Abschluss des Koalitionsvertrags der Österreichischen Hochschüler_innenschaft auf Bundesebene. „Nina Mathies und ihr Team vom VSStÖ sind eine starke Stimme für die 390.000 Studierenden in Österreich. Mit der VSStÖ-geführten progressiven Koalition auf Bundesebene stehen in der ÖH der volle Einsatz für gerechte Studienbedingungen und ein leistbares Leben für Studierende im Mittelpunkt“, so Babler, der dem VSStÖ volle Unterstützung zusichert: „Studierende sind keine Bittsteller*innen, sie haben Rechte. Bildung und Ausbildung müssen für alle zugänglich und leistbar sein. Die SPÖ kämpft Seite an Seite mit dem VSStÖ für Verbesserungen an den Universitäten und die soziale Absicherung von Studierenden“, sagt Babler. „Wir gratulieren Nina Mathies und ihrem Team sehr herzlich und wünschen alles Gute für die kommenden zwei Jahre“, so Breiteneder und Seltenheim. **** (Schluss) ls/lp

