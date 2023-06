Bilanz Wiener Festwochen 2023

Wiener Festwochen 2023: Vielfalt, junge Besucher:innen und neue Wege

Wien (OTS) - 34 Produktionen aus den Bereichen Theater, Oper, Musik, Tanz, Performance und bildende Kunst waren vom 12. Mai bis 21. Juni an insgesamt 20 Spielstätten in Wien zu erleben. Zwischen Parlament und Donaupark wurde gefeiert, gejubelt, gebuht, geklatscht und getanzt – 40.495 Tickets wurden ausgegeben.

Nach mehreren pandemiegezeichneten Jahren freuten sich die Festwochen heuer, viel neues und treues Publikum in den 20 Spielstätten des Festivals begrüßen zu dürfen. Augenfällig war dabei die Beteiligung junger Zielgruppen: Im Vergleich zum Vorjahr konnten mehr als doppelt so viele Menschen unter 30 gezählt werden (+125%). Trotz schmerzlicher Absagen (Devonté Hynes, der mit seinen Selected Classical Works das Burgtheater bereits ausverkauft hatte, oder die Absage von Das Kind, da Hauptdarstellerin Fatemeh Motamed-Arya die Ausreise aus dem Iran verweigert wurde) konnten 40.495 Karten ausgegeben und eine Auslastung von 88,5% erreicht werden. Inklusive Eröffnung & Co wurden 66.756 Besucher:innen bei den Festwochen gezählt.

Neue Wege und junge Besucher:innen

„2023 war fordernd, aber gut“, fasst Geschäftsführerin Artemis Vakianis die Spielzeit zusammen. „Trotz einer verregneten Eröffnung und einiger schmerzlicher Absagen konnten wir wirklich großartige Produktionen zeigen, neue Akzente setzen und zahlreiche Stammgäste, aber auch sehr viel neues Publikum für uns gewinnen. Was mich besonders freut, ist, dass wir mit den U30 Vermehrt Schönes!-Tickets und inhaltlichen Angeboten wie Pinocchio von Moved by the Motion oder Skatepark von Mette Ingvartsen heuer jüngere Zielgruppen erfolgreich ansprechen konnten. Ein Konzept, dass wir beibehalten wollen.“

Inhaltlich öffneten die Festwochen stärker das Tor zur Theaterwelt und zeigten aktuelle Produktionen von internationalen Theatergrößen wie Alexander Zeldin, Milo Rau, Mariano Pensotti, Julien Gosselin, Susanne Kennedy und Simon McBurney sowie bemerkenswerte Arbeiten von Joël Pommerat, Anne-Cécile Vandalem, Marina Davydova, Tomi Janežič und Kornél Mundruczó. Neben der Konzertreihe Elective Affinities im Porgy & Bess wurde in Kooperation mit der österreichischen Künstlerin Maria Muhar auch die Kabarett-Tradition der Festwochen unter dem Titel COMISH im Metropol neu belebt.

Festwochenprogramm: intim bis spektakulär – Grenzgänge zwischen Narrativ und Musik

Zusätzlich zur Neuinszenierung von Alban Bergs Lulu wurde der Musik bei den Wiener Festwochen heuer ein Ehrenplatz zugewiesen: Während der Chorgesang von Singing Youth Propaganda und Pop aufeinanderprallen ließ, Moor Mother Jazz, Electro und RnB fusionierte und Meskerem Mees in Anne Teresa De Keersmaekers EXIT ABOVE Robert Johnsons Walkin‘ Blues subtil in Richtung Pop verbog, erforschten drei Auftragswerke der Festwochen – Song of the Shank, Verwandlung eines Wohnzimmers und Canti di Prigionia – das Aufeinandertreffen von Theater, Narrativ und Musik. George Lewis und Stan Douglas‘ Adaption von Jeffery Allens Song of the Shank verzauberte dabei in der letzten Festivalwoche 2023.

Die Soloausstellung der Turner-Preisträgerin Laure Prouvost Ohmmm age Oma je ohomma mama, die noch bis Oktober in der Kunsthalle zu sehen ist, konnte laut Kunsthalle Wien bis Mitte Juni schon über 5.000 Besucher:innen anlocken. Festwochen Intendant Christophe Slagmuylder, der mit Juli 2023 die Leitung des Kulturzentrums Bozar in Brüssel übernimmt, zeigt sich zufrieden mit seiner letzten Festwochen Edition: „Ich freue mich besonders, dass meine erste – und letzte – Ausgabe des Festivals unter normalen Umständen so positive Reaktionen hervorruft. Dies sind die Festwochen, die ich in Wien verwirklichen wollte. Zusammengesetzt aus einer Vielzahl von Auftragswerken und mutigen Kreationen, die ein ebenso üppiges wie kohärentes Programm bilden, das neuen und bekannten künstlerischen Stimmen gleichermaßen Gehör verschafft hat. Vom bewährten Kanon bis zu aufstrebenden Künstler:innen, von epischen Erzählungen bis hin zum sozialen Engagement, von spektakulär bis intim, von Repertoire bis zur Vision – die künstlerischen Disziplinen haben sich in dieser Ausgabe zusammengetan und einige Wochen lang einen bemerkenswerten künstlerischen Hotspot in Wien gebildet.“

Die Wiener Festwochen 2023 zeigten insgesamt 34 Produktionen (2 Absagen) von Künstler:innen aus 27 verschiedenen Ländern. Es gab 166 Vorstellungen (152 davon bei Eintritt und 14 bei freiem Eintritt). Bei den Produktionen Sun & Sea (+ 4 Vorstellungen) und Sibyl (+1 Vorstellung) wurden aufgrund der großen Nachfrage Zusatzvorstellungen angesetzt. 18 Werke, die dieses Jahr auf dem Programm standen, wurden in ihrem Entstehen von den Wiener Festwochen unterstützt.

Wiener Festwochen 2023: Die wesentlichen Kennzahlen im Überblick:

Es wurden 45.728 Karten aufgelegt, von denen 40.495 ausgegeben wurden.

Die Zahl der Tickets für alle unter 30 Jahren (U30 Vermehrt Schönes!-Tickets) stieg von 1.822 auf 4.106 Karten. Zusätzlich wurden 600 Schüler:innen bei den Vorstellungen der Festschulwochen gezählt.

Es gab 34 Produktionen mit 166 Vorstellungen (152 davon bei Eintritt und 14 bei freiem Eintritt). Davon waren 83 Vorstellungen zu 100% und 33 zu über 90% ausgelastet. Die Gesamtauslastung beträgt 88,5%.

Von den 34 Produktionen fanden vier (Rede an Europa, Club Liaison, melancholic ground, das Ersatz-Filmscreening von Das Kind) bei freiem Eintritt statt. Hier wurden 2.559 Besucher:innen gezählt.

Zusätzlich konnten 55 Vermittlungsangebote wahrgenommen werden (Festschulwochen, In the Field, Talks, Guided by Artists, …). Aufgrund der großen Nachfrage wurden zu den 44 geplanten Angeboten weitere 11 im Verlauf des Festivals hinzugefügt. Die Teilnehmer:innenzahl bei diesen Formaten betrug 883 Personen.

Bei der Ausstellung Ohmmm age Oma je ohomma mama von Laure Prouvost waren bisher 5.351 Besucher:innen (Ausstellungsende: Oktober 2023).

Neben der Eröffnung am Rathausplatz (14.000 Personen am Platz und 216.000 Zuseher:innen im ORF und via 3Sat) waren bei der kostenlosen Party-Reihe der Festwochen Nights im Club U und in der Festival Lounge im Porgy & Bess 2.800 Besucher:innen.

Gesamt: 66.756 Personen

Nähere informationen zu Besucher:innenzahlen und Pressefotos finden Sie zum Download unter: https://www.festwochen.at/presse (Benutzername: „presse“, Passwort: „information“)



