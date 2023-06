30 Jahre Basale Förderklassen: Eine einzigartige Erfolgsstory

Wien (OTS) - Die Basalen Förderklassen (BFK) feiern ihr 30-jähriges Bestehen und blicken stolz auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte zurück. Seit drei Jahrzehnten bieten die BFK gemeinsam mit der Bildungsdirektion Wien ein unvergleichliches Angebot, welches den Schulbesuch für mehrfach schwerstbehinderte, pflegeabhängige Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter ohne Kosten für die Eltern ermöglicht. Die Feierlichkeiten fanden unter dem Motto "Bildung ist vielfältig! Wir bilden die BFK seit 30 Jahren!" im Habibi & Hawara statt und wurden von wertschätzenden Einleitungs- und Begrüßungsworten begleitet. Besondere Umrahmung des Abends: ein neuer Kurzfilm dokumentiert die Arbeit der Basalen Förderklassen.

Es ist ein besonderes Jubiläum für Geschäftsführerin Gisela Kersting-Kristof, die von Beginn an eine tragende Rolle einnahm. Sie hat gemeinsam mit einem engagierten Team die Grundprinzipien der BFK mitentwickelt, die auf den übergeordneten Zugängen des Dialogs, des individualisierten Unterrichts und der Ganzheitlichkeit basieren. „ Dieses Konzept ist einzigartig in Österreich, man findet im europäischen Raum kein vergleichbares Angebot “, hebt sie hervor. Besonders freut man sich auch über die Anwesenheit von LSI i.R. Gerhard Tuschel, der sich an den Ursprung erinnert: „ Vor 30 Jahren gab es zwar die Schulpflicht, aber auch die sog. Bildungsunfähigkeit, sprich 133 Kinder, die nicht die Schule besuchen können .“ Für Tuschel eine bis heute unvergessliche Zahl. Gemeinsam mit federführenden Personen der Wiener Pflege- und Soziallandschaft entstand dann die Idee der Basalen Förderklassen, die „Anfangs nicht mit großem Applaus begleitet wurde“, wie sich Tuschel erinnert.

Heute hat sich das Konzept nicht nur durchgesetzt, sondern auch weiterentwickelt. In den letzten 30 Jahren haben die Basalen Förderklassen einen wichtigen Beitrag geleistet, damit sinnstiftendes Erfahrungslernen möglich wird. Rund 600 Kinder wurden an ca. 5400 Schultagen bis heute begleitet. Aktuell sind die Basalen Förderklassen an vier Schulzentren des Fachbereichs Inklusion, Diversität und Sonderpädagogik mit Außenstellen, zwei Bildungscampus und einer Heilstättenschule in Wien in Summe mit derzeit 33 Klassen integriert. Die Integration ins Regelschulwesen freut auch Martina Meister-Wolf, Direktorin des Bildungscampus Seestadt, einen der aktuellen Standorte der Basalen Förderklassen, die sich ebenfalls unter den gratulierenden Gästen befindet.

Das pädagogische Konzept ist geprägt von Wertschätzung, Respekt und vom gemeinsamen Handeln im Dialog. Es zählt die Individualität der Schüler:innen und ihre einzigartige Biographie. Die Basalen Förderklassen setzen sich dafür ein, dass Schüler:innen mit großer Freude zur Schule kommen. Sie bieten den Schüler:innen ein erweitertes Fenster zur Welt als Grundlage für ihren weiteren Lebensweg.

" Wir bedanken uns bei allen engagierten Mitarbeiter:innen, die in den letzten 30 Jahren unermüdlichen Einsatz für die Schüler:innen der Basalen Förderklassen gezeigt haben. Wir sind stolz darauf, Teil der BFK zu sein und werden auch in Zukunft unser Bestes geben, um inklusive Bildung zu ermöglichen ", versprechen Bereichsleiterin Martina Bstieler und die pädagogische Leiterin Corinna Wolffhardt.

Die Finanzierung der Basalen Förderklassen erfolgt über den Fonds Soziales Wien (FSW).

https://www.wienersozialdienste.at/basale-foerderklassen/

