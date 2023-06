Landstraße: Lesung „Krumme Eiche bis Unteres Feld“

Wien (OTS/RK) - Das ehrenamtliche Bezirkshistoriker*innen-Team des Bezirksmuseums Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) konnte die Wiener Schriftstellerin Maria Lehner für eine Lesung aus ihrem Buch „Krumme Eiche bis Unteres Feld“ gewinnen. Die Autorin ist am Dienstag, 27. Juni, im Museum zu Gast und trägt Auszüge aus dem rund 200 Seiten starken Band vor. Um 19.00 Uhr beginnt der Rezitationsabend. Geschichten aus der Wienerstadt, sowohl real als auch erdacht, sind bei der Veranstaltung zu vernehmen. Der Zutritt ist kostenlos. Die Museumsleute erhoffen Spenden. Auskünfte: Telefon 4000/03 127 (Leitung: Franz Hofbauer). Mehr Informationen per E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at.

Maria Lehner, geboren 1954 in Graz, lebt und arbeitet in Wien. Die vielseitige Literatin hat schon einige Bücher bei Verlagen in Österreich, Deutschland und der Schweiz veröffentlicht. Der weite Schaffensbogen der Schreiberin spannt sich von Krimi und Science-Fiction bis zur Kurz-Prosa und Lyrik. Das Buch „Krumme Eiche bis Unteres Feld“ stammt vom „Verlag Wieser“ (ISBN: 978-3-99029-575-5) und kostet 21 Euro. Erkundigungen via E-Mail: office@wieser-verlag.com.

