Pressefreiheit heute - Realität oder Illusion?

Kooperationsveranstaltung Plattform RESPEKT & Aktionsradius Wien - Themen-Fokus: Julian Assange und freier Journalismus in der westlichen Welt

Wien (OTS) - Die Plattform RESPEKT, eine überparteiliche Initiative zur Förderung der demokratischen Kultur, veranstaltet in Kooperation mit dem "Aktionsradius Wien" einen "Abend für die Pressefreiheit". Im Mittelpunkt des Abends stehen Fragen der Unabhängigkeit von Medien/Journalisten und der Recherche-Freiheit. Ein hoch relevantes und immer wieder sehr kontroversiell debattiertes Thema. Auch in der westlichen Welt, wie u.a. die jahrelange, menschenrechtsunwürdige Verfolgung des Wiki-Leaks-Gründers Julian ASSANGE zeigt, dem ein Teil des Abends mit einer Filmvorführung gewidmet wird. Im Anschluss daran folgt, moderiert von JESIONEK Reinhard, eine Diskussion mit österreichischen Top-Journalisten und Autoren.

Thema: Presse- und Meinungsfreiheit heute.

Zeit: Dienstag, 27. Juni 2023, 19.30 Uhr.

Ort: Aktionsradius Wien, Gaußkplatz 11, 1200 Wien.

Moderation: Jesionek Reinhard.

Eintritt: freie Spende.

Zielsetzung des Abends ist es, sachlich und im respektvollen Miteinander die derzeitige Lage journalistischer Tätigkeiten abzubilden. In einem freien unzensierten Diskurs sollen Perspektiven und Lösungen für die immer wieder durch Meinungsdruck gefährdete Pressefreiheit diskutiert werden. Von und mit renommierten Journalisten, die ihre eigenen Recherche- und Arbeitserfahrungen darlegen. Es gibt Einblicke in Alltagsbedingungen für die journalistische Arbeit, in Methoden vermeintlicher und/oder tatsächlicher Ausübung von Druck und von Angriffen auf Grundrechte. Schließlich wird auch das Spannungsfeld zwischen öffentlicher und veröffentlichter Meinungsbildung angesprochen.

Letztendlich geht es um die grundsätzliche Annäherung an die Thematik des Meinungsdiktates - von welcher Seite auch immer. Um den legitimen Anspruch auf freier Meinungsäußerung und den respektvollen Umgang mit Andersdenkenden - das gesamte "politische" Spektrum betreffend. Weil gerade in der unterschiedlichen Betrachtung der Thematik "Pressefreiheit - Meinungsfreiheit - demokratische Kultur" die Chance für erweiterte Perspektiven, für emergente Diskurs- und Dialog-Ergebnisse liege.

Die jeweils geäußerten Meinungen und Ansichten von Teilnehmern und Gästen der Veranstaltung seien in diesem Sinne zu sehen - und müssen/können nicht zwingend mit jener der Veranstalter selbst übereinstimmen.

Die Plattform RESPEKT und ihr Kooperationspartner "Aktionsradius Wien" (ein seit 30 Jahren akiver Kultur-und Themenveranstalter an der Schnittstelle von Kunst, Gesellschaft und Politik) wollen mit diesem Abend für die Pressefreiheit mit dem Schwerpunkt "Journalismus und Pressefreiheit heute" einen Beitrag zu einer möglichen Verbesserung der Dialogfähigkeit und Dialogbereitschaft zwischen allen gesellschaftlichen Gruppen leisten.

