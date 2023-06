Öffentlicher Verkehr im westlichen Mostviertel geht neue Wege

Flexibler, kundenfreundlicher, smarter: Mit 1. Juli 2023 gehen im westlichen Mostviertel verbesserte Regionalbusfahrpläne und in einer Pilotregion VOR Flex Anrufsammeltaxis an den Start.

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) geht bei der Neuordnung des öffentlichen Verkehrs im westlichen Mostviertel neue Wege: Das bestehende Regionalbusangebot wird umfassend verbessert und in einer Pilotregion durch VOR Flex Anrufsammeltaxis angereichert. Diese elektrisch betriebenen Kleinbusse sind ab 1. Juli 2023 per VOR Flex App oder telefonisch – mindestens eine Stunde vor Fahrtantritt – bestellbar und stehen den Fahrgästen zum VOR Tarif zur Verfügung. Außerhalb der VOR Flex Pilotregion profitieren Fahrgäste von einem optimierten Regionalbusangebot (Bediengebiet VOR Flex Pilotregion s. Tabelle S. 3). Alle neuen Verbindungen für das westliche Mostviertel sind bereits unter AnachB.VOR.at und in der VOR AnachB App ersichtlich, wenn ein Fahrtantritt nach dem 01.07.23 angegeben wird.

Für das gesamte westliche Mostviertel gelten mit 1. Juli verbesserte Regionalbusfahrpläne, dazu gehören Anpassungen für den Schülerverkehr und neue Verbindungen etwa zwischen St. Valentin und Enns. Insgesamt werden pro Jahr rund 400.000 km an Regionalbus-Mehrleistungen im Vergleich zu heute erbracht.

„Unsere Landsleute sollen sicher und bequem zu einem fairen Preis an ihr Ziel kommen. Dafür stärken wir den öffentlichen Verkehr und investieren in flexible Mobilitätsangebote. Mir ist wichtig, dass die Öffis an die Bedürfnisse der Familien, Schüler, Pendler und Senioren angepasst werden und nicht umgekehrt. Das gilt ganz besonders für den ländlichen Raum. Wer von A nach B möchte, soll auch die Möglichkeit haben. Mit der neuen Offensive sorgen wir für Mobilität auf Knopfdruck. Wir stärken den Linienverkehr, entlasten die Schülerfahrten durch zusätzliche Angebote und schaffen mit den Anrufsammeltaxis mit über 400 Sammelstellen ein breites und bedarfsgesteuertes Angebot“, sagt der für Verkehr und Infrastruktur zuständige LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Überblick: Regionalbus-Verbesserungen im westlichen Mostviertel

rund 400.000 km/Jahr Regionalbus-Mehrleistungen, zusätzlich noch das VOR Flex Angebot in der Pilotregion

Linien 623 und 625: neues Angebot an Samstagen von Haag und Seitenstetten nach Steyr

neue Linie 616: St. Valentin – St. Pantaleon-Erla – Ennsdorf – Enns inkl. Anbindung Wirtschaftspark Ennsdorf verkehrt Mo - Sa im 2-Stunden-Takt sowie zu nachfragestarken Zeiten stündlich.

Linie 621 in Stadt Haag: neu als Rufbus mit ausgeweitetem Angebot von Mo - Sa im Taktverkehr (min. 60 Minuten vor Abfahrt telefonisch zu bestellen)

zusätzliche Verstärkerfahrten für Schüler:innen auf stark frequentierten Fahrten

Detailinfos stehen unter www.vor.at/mostviertelwest bereit.

VOR Flex Anrufsammeltaxis

Zusätzlich zu den klassischen Regionalbussen verkehren in einer Pilotregion aus 13 Gemeinden VOR Flex Anrufsammeltaxis:

Liniengebundene Angebote wie Busse und Bahnen werden mit flexiblen bedarfsgesteuerten Fahrzeugen, den VOR Flex Anrufsammeltaxis, so kombiniert, dass ein neuartiges Gesamtangebot entsteht.

Wird die gewünschte Verbindung nicht im „klassischen“ Linienverkehr abgedeckt, steht innerhalb der Bedienzeit ein VOR Flex Angebot zur Verfügung.

VOR Zeitkarten wie KlimaTickets, Jahreskarten, Wochen- oder Monatskarten werden ohne Aufpreis anerkannt, ansonsten kommen Einzelkarten analog zum VOR Tarif zum Einsatz (Top-Jugendtickets gelten schultags ab 14:00 Uhr, an schulfreien Tagen zur Betriebszeit ganztags).

VOR Flex Pilotprojekte in Tulln und Melk sind erfolgreich angelaufen, in der VOR Flex Region westliches Mostviertel kommt erstmals ein gemeindeübergreifendes VOR Flex Angebot zum Einsatz.

VOR Flex: Dichtes Netz mit 400 Sammelstellen

VOR Flex Fahrzeuge verkehren überall dort in der Pilotregion, wo es keinen entsprechenden Linienverkehr (Regionalbusse oder Bahnen) gibt, von Sammelstelle zu Sammelstelle. In der VOR Flex Pilotregion ergeben die insgesamt 400 Sammelstellen ein engmaschiges Netz an öffentlichem Verkehr (inklusive bestehender Haltestellen). Externe Sammelstellen befinden sich an wichtigen Umstiegsstellen außerhalb der VOR Flex Pilotregion wie dem Bahnhof Amstetten und werden von der VOR Flex Pilotregion aus angefahren. Auch die Fahrt von externen Sammelstellen zurück in die VOR Flex Pilotregion ist möglich.

VOR Flex kommt auf Bestellung

Fahrgäste müssen bis eine Stunde vor gewünschter Abholzeit ihr Fahrzeug buchen – am besten über die VOR Flex App, auch eine telefonische Buchung ist möglich. Die konkrete Abholzeit wird während des Buchungsvorganges bekanntgegeben. VOR Flex kann auch länger im Voraus bzw. als wiederkehrende Fahrt gebucht werden – eine große Erleichterung für Pendler:innen.

VOR Flex Anrufsammeltaxis werden dabei so eingesetzt, dass nach Möglichkeit mehrere Fahrgäste pro Fahrt „gebündelt“ werden. Wo ein Linienangebot (Bus oder Bahn) zur Verfügung steht, wird dieses vorgeschlagen. Auch Kombinationen von VOR Flex Fahrten mit Linienfahrten sind möglich, etwa wenn ein Fahrgast vom VOR Flex Anrufsammeltaxi zum nächstgelegenen Umstiegspunkt (Bus oder Bahn) befördert wird. Unterm Strich steht den Fahrgästen in der Pilotregion von Montag bis Samstag 05:30 bis 20:00 Uhr durchgehend und verlässlich eine einfache und günstige öffentliche Mobilität zur Verfügung.

VORteil aus zwei Welten

Die liniengebundenen Öffis spielen auf starken Achsen und zu nachgefragten Zeiten ihre Stärken aus. Linienbusse bzw. Bahnen sind und bleiben die erste Wahl, wenn es darum geht, viele Menschen gleichzeitig zu einem gemeinsamen Ziel zu bringen. „Gerade in wenig nachgefragten Zeiten gibt es im ländlichen Raum aber oft bessere Mittel, sicher, bequem und günstig von A nach B zu kommen, als mit einem großen Linienbus. Hier zeigt das neue VOR Flex Angebot, wie Öffis im VOR weiterentwickelt werden“, unterstreicht VOR Geschäftsführerin Karin Zipperer. „Viele Familien in der Region brauchen heute noch ein Zweit- oder gar Drittauto, um ihre täglichen Wege zu bewältigen. Mit dem neuen VOR Flex Angebot kann diese Notwendigkeit entfallen, da ein flexibles Mobilitätsangebot viele Wege flexibel und verlässlich abdeckt, auch an Samstagen, auch in den entlegeneren Gebieten der VOR Flex Pilotregion“, unterstreicht VOR Geschäftsführer Wolfgang Schroll eine konkrete Entlastung für viele Bürger:innen.

Mit 1. Juli 2023 profitieren die Menschen im westlichen Mostviertel von einem verbesserten Linienverehr und in der VOR Flex Pilotregion zusätzlich vom neuen, integrierten VOR Flex Angebot. Das Projekt ist für acht Jahre ausgeschrieben und steht für eine konsequente Weiterentwicklung des öffentlichen Verkehrs – smarter, flexibler, kundenfreundlicher. Detailinformationen zum Pilotprojekt VOR Flex Mostviertel West stehen unter https://www.vor.at/flex/mostviertel-west zur Verfügung.

