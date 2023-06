IDSA: Stefanie Lindstaedt als Gründungspräsidentin per Vertrag bestätigt

Die Entwicklung des Institute of Digital Sciences Austria in Linz nimmt rasant Fahrt auf und steuert zielgenau auf den Start des universitären Betriebs im Herbst zu.

Linz (OTS) - Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Frau Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Lindstaedt mit heutigem Datum den Vertrag als Gründungspräsidentin des neuen Institute of Digital Sciences Austria (IDSA) unterzeichnet hat. Damit erfüllt sich das am 5. März 2023 erfolgte mehrheitliche Votum des neunköpfigen Gründungskonvents. Stefanie Lindstaedt wird die Funktion der Gründungspräsidentin des IDSA mit Standort in Linz im Juli 2023 offiziell antreten.

Ein Meilenstein für Österreichs erste Digital-Universität

„Mit der vertraglichen Einigung mit Frau Univ.-Prof.in Stefanie Lindstaedt als Gründungspräsidentin hat der Gründungskonvent neben der Fixierung der strategischen Eckpunkte und der Studienangebote für den Herbst einen weiteren essentiellen Meilenstein zur raschen Inbetriebnahme des neuen innovativen und interdisziplinären Institute of Digital Science Austria gesetzt“, erklärt die Vorsitzende des Gründungskonvents, Claudia von der Linden. „Mit Stefanie Lindstaedt konnten wir eine der international renommiertesten Wissenschaftlerinnen im Bereich Digitalisierung und Informatik für dieses wegweisende universitäre Projekt in Österreich gewinnen“, so von der Linden weiter.

IDSA setzt auf Interdisziplinarität und Kooperation

Stefanie Lindstaedt konnte sich am 5. März 2023 in einem Hearing vor dem Gründungskonvent gegen sechs hochrangige Wissenschaftler:innen aus dem deutschsprachigen Raum durchsetzen. „Es ist mir eine Ehre, dem IDSA als Gründungspräsidentin vorzustehen und damit einen wichtigen Beitrag zu leisten, dass Österreich die digitale Transformation in Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft wesentlich mitgestaltet“, so Lindstaedt, die die Funktion der Gründungspräsidentin im Juli antreten wird. „Mir ist es ein besonderes Anliegen, dass das IDSA die Prinzipien Interdisziplinarität und Kooperation, sowohl im Hochschulsystem als auch mit der Wirtschaft, umsetzt. Wir sprechen international Studierende an, die sich für die Interaktion zwischen Künstlicher Intelligenz/Informatik und Disziplinen aus Technik, Naturwissenschaft, Wirtschaft, Recht, Sozial- und Geisteswissenschaft sowie Design und Kunst begeistern“, erklärt Stefanie Lindstaedt weiter.

Ad Personam Stefanie Lindstaedt

Univ.-Prof.in Dr.in Stefanie Lindstaedt hat mit dem Institut für Interactive Systems & Data Science (ISDS) der TU Graz und dem Know-Center (COMET) zwei Institutionen in Graz aufgebaut, die gemeinsam mehr als 250 Expert:innen zu einer kritischen Masse an Talenten bündeln und diese schlagkräftig für das österreichische Wirtschaftssystem verfügbar macht. Sie ist eine international exzellent vernetzte, interdisziplinär arbeitende Wissenschaftlerin, die seit mehr als 20 Jahren an den Schnittstellen zwischen Informatik und Anwendungsdisziplinen einerseits und zwischen Academia und Wirtschaftswelt andererseits agiert und damit wechselseitig neue Mehrwerte schafft. Ihre universitäre Laufbahn startete Lindstaedt 1988 an der TU Darmstadt. Darauf folgte ein Masterstudium und PhD in Computer Science an der University of Colorado Boulder in den USA, welche sie im Anschluss beruflich zuerst zu Daimler(Chrysler) und dann zum Internet-Startup GlobalSight führten. In ihrer wissenschaftlichen Laufbahn hat sie über 200 Publikationen veröffentlicht, zwei Habilitationen begleitet und 24 Doktorand:innen betreut.

Über das IDSA

Der Beschluss für die Gründung einer neuen Universität mit dem Schwerpunkt Digitalisierung in Linz wurde im Sommer 2020 von der österreichischen Bundesregierung gefasst. 2022 erfolgte mit dem Bundesgesetz über die Gründung des Institute of Digital Sciences Austria (IDSA) die rechtliche Grundlage für den weiteren Aufbau. In der Folge wurde von Unterrichtsminister Martin Polaschek ein neunköpfiger Gründungskonvent bestellt, der die zentralen strategischen Entscheidungen in der Gründungsphase der neuen Universität in Linz trifft.

