AVISO – Symposium zu aktuellen Herausforderungen der inneren Sicherheit

Dienstag, 27. Juni 2023, 18 Uhr – unter anderem mit Innenminister Gerhard Karner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner

Wien (OTS) - Das Innenministerium und das Bundesministerium für Landesverteidigung laden zum Symposium zum Thema „Aktuelle Herausforderungen der inneren Sicherheit“.

Nach der Begrüßung durch Innenminister Gerhard Karner und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner folgt ein Vortrag von Nicolas Stockhammer, Politikwissenschaftler und wissenschaftlicher Leiter des Research Clusters „Counter-Terrorism, CVE (Countering Violent Extremism) and Intelligence“ an der Donau-Universität Krems, zum Thema „Sicherheit im 21. Jahrhundert beruht auf Vernetzung, Kooperation und Bündelung der Kräfte“.

Anschließend finden Podiumsdiskussionen mit Nicolas Stockhammer statt. Im ersten Panel zusammen mit Alexander Figl, Jurist in der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst zu „Rezenten Entwicklungen und Trends im Bereich des Terrorismus und Extremismus“. Im zweiten Panel wird Nicolas Stockhammer mit Peter Webinger, Leiter der Sektion Migration und Internationales im Bundesministerium für Inneres und mit Christoph Kletzer, Vizedekan und Professor für Recht und Rechtsphilosophie an der Dickson Poon School of Law, King‘s College London, zur Thematik „Migration und staatliche Stabilität“ diskutieren, gefolgt vom dritten Panel mit dem Themengebiet „Quo vadis Europa - Wie wird Cybersicherheit in Europa gedacht?“ mit Caroline Schmidt, Programmdirektorin für die Umsetzung des EU-Cybersicherheitspakets 2020 im Bundesministerium für Inneres und Robert Lamprecht, Director Advisory bei KPMG Austria.

Wann: 27. Juni 2023, 18 Uhr.

Ort: Festsaal, Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung notwendig. Hierfür muss das Formular unter folgendem Link ausgefüllt werden – nach Überprüfung der Daten erhalten Sie die Akkreditierung per E-Mail.

Akkreditierungs-Link: https://tinyurl.com/mv4buz2s

Die Pressekonferenz kann auch via Livestream unter https://www.facebook.com/innenministerium/ mitverfolgt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Ministerialrat Markus Haindl, BA MA

Pressesprecher des Bundesministers

+43 (0) 1-531 26 – 90 1021

markus.haindl @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at