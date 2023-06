Parov Stelar. tomorrow was ok!

Ausstellungseröffnung Mittwoch 28. Juni 2023, ab 18:00 Uhr

Salzburg (OTS) - Marcus Füreder ist unter seinem Pseudonym Parov Stelar schon seit Jahren einer der international erfolgreichsten österreichischen Künstler und Produzenten. Vom Atelier über das Tonstudio bis hin zur Tanzfläche in Form von Kunst und Beats, bei Parov Stelar vereinen sich diese Sphären zu einem großen Ganzen.

Parov Stelar sieht das Malen als eine Impulsreaktion. In der digitalen Entwurfsphase überlasse er sehr viel dem Zufall. Die ersten Montagen am Computer führen zu dem Layout bzw. Entwurf, mit dem er zur Leinwand geht, die er klassisch mit Öl in ihr Farbenkleid verwandelt. Während des Malprozesses, beschreibt der Künstler, käme es immer wieder vor, dass sich ein Bild noch einmal komplett dreht. Sobald ihn das Bild anblicke, wenn er es betrachtet, weiß er, dass es vollendet ist. Die Malerei ist für ihn als Gegenpol zur Musik zu verstehen. Das Haptische des Malens ist wie ein Ausgleich zum Digitalen Kunst ist für ihn ein Indikator, dass er noch lebe. Das cogito ergo sum von Descartes wird bei Parov Stelar zu einem pingo ergo sum (Ich male, also bin ich).

„Das ist wirklich eine ganz großartige Malerei, sehr authentisch. Die Bilder zeigen seine Affinität zur POP-Art, etwa zu den Arbeiten eines Andy Warhol, Roy Lichtenstein oder Robert Rauschenberg. Aus meiner Sicht sind es fast Psychogramme, wenn man sich mit seiner Biografie auseinandersetzt. Da kommt man drauf, dass er damit kämpft, also auch mit sich selbst, also durchaus auch Ängste auslebt. Das Schöne ist, dass ein Künstler, der die Möglichkeit hat, seine Ängste, Sorgen oder auch andere Ereignisse in seiner Biografie künstlerisch zu artikulieren. Musik und Malerei sind bei Parov Stelar in einem parallelen Entstehungsprozess eingebunden. Beides befruchtet sich gegenseitig und inspiriert den Künstler abwechselnd.“

Dr. Alfred Weidinger (Dir. Francisco Carolinum Linz)

Parov Stelar gilt als Pionier des Genres Electro Swing und mit seiner Band, der Parov Stelar Band, ist er ein international gefragter Live-Act. Seine Produktionen finden sich als Soundtrack in zahlreichen Spielfilmen, Fernsehshows und Werbespots. Bereits die erste Parov Stelar EP KissKiss und das darauffolgende Album Rough Cuts im Jahr 2004, auf dem von Füreder eigens gegründeten Label Etage Noir Recordings, brachten den internationalen Durchbruch für das Projekt. Sein unverkennbarer Sound, seine unkonventionelle Herangehensweise an Sampling und die Kombination verschiedener Musikstile ließen ihn schnell zu einem Star der wachsenden Szene werden. Als Kooperationspartner und Remixer ist Parov Stelar in all den Jahren sehr begehrt, und die Liste seiner Partner umfasst unter anderem Tony Bennett & Lady Gaga, Lana Del Rey, Lukas Graham, Marvin Gaye, Brian Ferry, Klingande und viele andere.

In seinem Heimatland Österreich wurde er mit 10 Amadeus Austrian Music Awards ausgezeichnet Der Titel All Night wurde mit Doppel-Platin in Italien für 100.000 verkaufte Singles und Gold in Deutschland ausgezeichnet. Parov Stelar erreichte darüberhinaus Gold Status für The Princess, The Art Of Sampling and The Demon Diaries und The Burning Spider in Österreich.

Auch die Zahlen sprechen eine klare Sprache für den Erfolg von Parov Stelar: Mit 1 Million Facebook Fans, mehr als 500 Millionen views auf YouTube und mehr als 2,7 Millionen monatlichen Hörern auf Spotify zählt er im Internet zur Riege der erfolgreichsten elektronischen Musiker. Seine Songs wurden auf mehr als 700 Compilations weltweit lizensiert (z.B. Hotel Costes, Buddha Bar, …) und sind der Soundtrack in unzähligen TV-Shows, Serien, Spielfilmen und Werbespots unter anderem BMW (2022), Audi, Bacardi, Courvoisier, Colgate, Cosmopolitan, Escada, Fiat, Google, Microsoft, etc.

Information

Alle Infos zur Ausstellung gibt es online auf www.hg-art.at

Parov Stelar. tomorrow was ok!

28. Juni 2023–31. August 2023

Eröffnung: Mittwoch, 28. Juni 2023, 18 Uhr

Der Künstler ist anwesend.



ÖFFNUNGSZEITEN

Dienstag bis Freitag, 10–15 Uhr

Interview mit Parov Stelar

Parov Stelar wird am Mittwoch, den 28. Juni in Salzburg sein und steht Ihnen gegen Voranmeldung gerne für Interviews zur Verfügung.

Datum: 28.06.2023, 15:00 - 16:00 Uhr

Ort: Galerie Haas & Gschwandtner

Neutorstraße 19, 5020 Salzburg, Österreich

Url: https://www.hg-art.at/ausstellung/parov-stelar-tomorrow-was-ok/

Ausstellungseröffnung mit Parov Stelar

Datum: 28.06.2023, 19:00 - 22:00 Uhr

Ort: Galerie Haas & Gschwandtner

Neutorstraße, 19, 5020 Salzburg, Österreich

Url: https://www.hg-art.at/ausstellung/parov-stelar-tomorrow-was-ok/

Rückfragen & Kontakt:

Galerie HAAS & GSCHWANDTNER

Christian Gschwandtner

Tel +43 662 243491

Mobil: +43 650 3101007

eMail: gallery @ hg-art.at