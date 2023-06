Oö. Volksblatt: "Schlechtreden" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 23. Juni 2023

Linz (OTS) - Man kann sich eigentlich alles schlechtreden. Vor allem in der Politik ist es üblich, das Haar in der Suppe des Mitbewerbers zu finden und daraus eine ganze Frisur zu machen. Dieses „Schlechtreden“ tut aber keinem gut und macht auf Dauer nur schlechte Stimmung. So hat Österreich eine offizielle Inflationsrate von im Mai 9 Prozent, Tendenz weiter sinkend. Die gefühlte Teuerung liegt allerdings bei 19,5 Prozent und die Stimmung scheint sich eher weiter zu verschlechtern. Die Schere zu den Fakten geht auseinander. Fast skurril wird es, wenn man wie der Linzer SPÖ-Bürgermeister vom Land eine Erhöhung der Obergrenze für die Elternbeiträge in Kindergärten fordert, obwohl dies einerseits die Inflation befeuern würde und andererseits die Stadt die derzeitige Obergrenze schon nicht ausschöpft. Aber auch die Festungspolitik der FPÖ setzt auf Ängste statt Fakten. Fakt ist, dass die Asylbremse wirkt und die Zahlen nach unten gehen. Ein Beleg dafür ist auch, dass man die umstrittenen Wohnplätze in Traun vorerst gar nicht braucht.

Selbstverständlich ist Österreich nicht das Paradies und es gibt in vielen Bereichen Luft nach oben. Allerdings sollte man eher nach vorne statt nach oben schauen, sonst besteht Stolpergefahr.

Rückfragen & Kontakt:

Oö. Volksblatt, Chefredaktion

0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at