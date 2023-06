Buchstartfest Niederösterreich

LR Schleritzko: „Ein Buch für jedes Baby in Niederösterreich. Mit dem ersten Buchstartfest wurde gemeinsam gefeiert!“

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Buchstartfest 2023 fand gestern im Bildungshaus St. Hippolyt zum ersten Mal statt. Es wartete ein spannendes Programm samt einer interaktiven Ausstellung rund um die Themen Buchstart Niederösterreich und Lesefrühförderung: Wie komme ich von der Idee zum fertigen Kinderbuch? Der renommierte Illustrator Michael Roher, die erfolgreiche Autorin Melanie Laibl, Tina Reiter vom Tyrolia Verlag und Ursula Liebmann von Treffpunkt Bibliothek sowie Landesrat Ludwig Schleritzko führten auf den Weg von der Idee zum Pappbilderbuch. Den heiteren Abschluss bildete Petra Forster mit ihrem Programm. Natürlich kamen die Kinder nicht zu kurz – die musikalische Klasse aus der VS Sulz sang Freude in die Herzen.

Landesrat Ludwig Schleritzko dazu: „Buchstart Niederösterreich ist ein landesweites Projekt zur frühkindlichen Lese- und Sprachförderung. Unser Ziel war dabei: Ein erstes Buch für jedes Baby in Niederösterreich. Je früher Kinder in den Kontakt mit Büchern kommen, desto leichter erlernen sie später lesen und schreiben. Der Grundstein um im Jugendlichen- oder Erwachsenenalter gerne zu Lesen, wird in der Familie gelegt. Wir wollen allen Neugeborenen und Kleinkindern in Niederösterreich die frühe Begegnung mit Büchern ermöglichen und ihnen damit die Türen zu Fantasie und Lesefreude öffnen.“

Das Land Niederösterreich möchte jede Jungfamilie in die Bibliotheken, die Orte der Begegnung, der Entschleunigung und des Wohlfühlens, einladen. „Besuchen Sie einfach Ihre nächstgelegene Bibliothek und holen Sie für Ihr Baby die kostenlose Buchstarttasche ab. Viele Bibliotheken bieten Buchstartveranstaltungen an. Unter www.loslesen.at finden Sie auf unserer Bibliothekslandkarte alle öffentlichen Bibliotheken Niederösterreichs“ sagt Ursula Liebmann, Geschäftsführerin von Treffpunkt Bibliothek. Die „Buchstart NÖ“-Tasche ist eine bedruckte, fair produzierte Stofftasche und enthält unter anderem das pädagogisch hochwertige Bilderbuch „Guten Morgen, schöner Tag“. Es wurde von Elisabeth Steinkellner geschrieben und von Michael Roher illustriert - beide Künstler leben und arbeiten in Niederösterreich.

