Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von Alter Musik in Mauerbach bis zum Jazz in Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit Flötenzauber der besonderen Art unter dem Motto „Oman.Barock“ und Werken von Jan van Eyck, Francesco Corbetta, Giuseppe Sammartini und Antonio Vivaldi in der Interpretation der Austrian Baroque Company wird morgen, Freitag, 23. Juni, ab 18 Uhr im Kaisergarten der Kartause Mauerbach das diesjährige Festival „Alte Musik in der Kartause Mauerbach“ fortgesetzt. Nähere Informationen und Karten unter 01/53415-850500, e-mail mauerbach @ bda.gv.at und www.bda.gv.at.

Ebenfalls morgen Freitag, 23. Juni, geben Federica Ferrari, Bertl Mayer, Flip Philipp, Marco Antonio Da Costa und Stefan Thaler ab 20 Uhr in der Fine Art Galerie Traismauer das Konzert „A jóia escondida“. Nähere Informationen und Karten unter 0664/3388720, e-mail office @ fineartgalerie.at und www.fineartgalerie.at.

Eine poetisch-musikalische Klangbildreise zu den Traditionen der Klagelieder unternehmen die Sängerin Nataša Mirković und der Drehleierspieler Matthias Loibner morgen Freitag, 23. Juni, im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Dystopoly“ in der ehemaligen Wilhelmsburger Steingutfabrik; zu hören sind die „Äolischen Klänge“ ab 18 Uhr. Nähere Informationen unter 0677/63471533, e-mail office @ daisyworld.at und https://www.geschirr-museum.at.

„Schubert und mehr…“ widmet sich die nächste Musiklounge „Schwingungen“ morgen, Freitag, 23. Juni, im Theater am Steg in Baden, wo Verena Larsen ab 19 Uhr Franz Schuberts Liedschaffen und seine Kammermusik in den Mittelpunkt stellt. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

„Kultur in Langenloiser Höfen & Gärten“ bietet morgen, Freitag, 23. Juni, ab 19.30 Uhr im Weingut Anton Eitzinger in Langenlois den Rahmen für ein Konzert von Copy & Paste. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen beim Weingut Eitzinger unter 0676/5730335, e-mail wein @ eitzinger.at und www.eitzinger.at bzw. www.kulturlangenlois.at.

„Danube Power" bietet die Musikschule Tulln morgen, Freitag, 23. Juni, ab 17.30 Uhr auf der Donaubühne Tulln. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter www.donaubuehne.at.

Morgen, Freitag, 23. Juni, setzt auch das diesjährige „Barockfestival St. Pölten“ in der Bühne im Hof sein Programm mit Fetish Baroque und dem Programm „Superheroes“ fort. Das Finale am Samstag, 24. Juni, bestreiten dann in der Franziskanerkirche Dani de Morón, die Accedemia del Piacere und Fahmi Alqhai mit „Metamorfosis“. Beginn ist jeweils um 19 Uhr; nähere Informationen und Karten unter 02742/333-2601, e-mail office @ barockfestival.at und www.barockfestival.at.

Irische und schottische Musik präsentiert die „Irish Folk Night“ mit Na Mahones ó Inis Beag morgen, Freitag, 23. Juni, ab 19 Uhr im Pavillon von Schloss Gloggnitz. Am Sonntag, 25. Juni, folgt ab 17 Uhr in der Christkönigskirche „Virtuose Orgelmusik“ von Wolfgang Capek, der u. a. die Toccata von Johann Sebastian Bach, die Phantasie in f-moll von Wolfgang Amadeus Mozart und Improvisationen von Camille Saint-Saëns spielt. Nähere Informationen und Karten unter 02662/42219 bzw. 02662/44828, e-mail office @ netzwerk-gloggnitz.at und www.moz-art.net.

Am Samstag, 24. Juni, bringt das Czech Ensemble Baroque unter Roman Válek gemeinsam mit Adam Plachetka, Shira Patchornik, Theodore Browne, Lucie Kaňková und Dagmar Šašková ab 19.30 Uhr in der Pfarrkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit in Bruck an der Leitha Joseph Haydns Oratorium „Il ritorno di Tobia (Die Heimkehr des Tobias)“ zur Aufführung. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail tickets @ haydnregion-noe.at und www.haydnregion-noe.at.

Im Arkadenhof von Schloss Hof steht am Samstag, 24. Juni, ab 20 Uhr der Opernabend „Alla Buffa" auf dem Programm, bei dem die Philharmonie Marchfeld unter Bettina Schmitt gemeinsam mit Maria Nazarova (Sopran) und Carlos Osuna (Tenor) einen Querschnitt aus Opern von Wolfgang Amadeus Mozart, Gaetano Donizetti, Ruggero Leoncavallo, Gioacchino Rossini und Mikhail Glinka präsentiert. Nähere Informationen und Karten bei der Philharmonie Marchfeld unter 02282/3519, e-mail info @ philharmonie-marchfeld.at und www.philharmonie-marchfeld.at.

In thematischer Anlehnung an „Kassandra und die Frauen Trojas“ bei den Sommerspielen Melk intonieren Stiftschor und Stiftsorchester Melk unter der Leitung von Thomas Foramitti am Samstag, 24. Juni, ab 19.30 Uhr im Kolomanisaal von Stift Melk Abbé Stadlers „Polyxena“ aus dem Jahr 1811. Nähere Informationen und Karten beim Stift Melk unter 02752/555-230, e-mail kultur @ stiftmelk.at und www.stiftmelk.at.

Ebenfalls am Samstag, 24. Juni, gestalten Adrian Eröd, Martha Matscheko, Anja Mittermüller und das United Europe Orchestra ab 19 Uhr in der Kirche St. Anna im Felde in Pöggstall das Konzert „Das klinget so herrlich!“ mit Opern- und Operettenmelodien von Wolfgang Amadeus Mozarts „Figaro“ und „Don Giovanni“ über die „Fledermaus“ von Johann Strauss und Jacques Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“ bis zu Franz Lehárs „Lustiger Witwe“. Karten u. a. unter 01/7125400, e-mail ticket @ culturall.com und www.culturall.com; nähere Informationen unter e-mail info @ kulturtage-schlosspoeggstall.at und www.kulturtage-schlosspoeggstall.at.

In der Taro American Bar in Bruck an der Leitha geht am Samstag, 24. Juni, das „Schulhofkonzert#8“ mit Anna Mabo, Clemens Sainitzer und Thomas A. Beck über die Bühne; Beginn der Open-Air-Veranstaltung ist um 19 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter e-mail schulhofkonzerte @ yahoo.com bzw. www.kultur-bruck.at.

Im Cafe im Wittnerhof in Gramatneusiedl belegen die acht Cellisten der Wiener Symphoniker am Sonntag, 25. Juni, ab 18 Uhr die These „Humor ist, wenn man trotzdem lacht” mit Werken u. a. von Joseph Haydn, Josef Strauß, Antonín Dvořák und Heitor Villa-Lobos, dazu rezitiert Peter Siakala Texte von Christine Nöstlinger. Nähere Informationen und Karten unter 0650/7632552 und 0650/7632546, www.wittnerhof.at und www.AchtCellisten.at bzw. www.kultur-bruck.at.

Zur Eröffnung des „Ost-West-Musikfestes“, das heuer Italien als Schwerpunkt hat, spielt das Josef-Suk-Kammerorchester unter Igor Andriievskyi gemeinsam mit den Solisten Gaetano di Bacco (Saxophon) und Gernot Winischhofer (Violine) am Sonntag, 25. Juni, ab 18.30 Uhr vor der Villa im Südpark in St. Pölten ein Open-Air-Sommernachtskonzert mit Antonio Vivaldis „Die vier Jahreszeiten“, Astor Piazzollas „Saxtango“, dem Concierto d-moll von Alessandro Marcello, einem Csardas von Pedro Iturralde und einer Suite von Ennio Morricone. Nähere Informationen und Karten unter 0699/81180995, e-mail musikfest @ gmx.at und www.ostwestmusikfest.at.

Im VAZ St. Pölten wiederum gastiert am Sonntag, 25. Juni, Tom Jones im Zuge seiner „Ages & Stages“-Tour und präsentiert ab 20 Uhr seine Hits von „It’s Not Unusual“ über „Delilah“ bis „Sexbomb“. Nähere Informationen und Karten beim VAZ St. Pölten unter 02742/714 00, e-mail ticket @ nxp.at und www.vaz.at.

Am Sonntag, 25. Juni, lädt auch das Trio Durchblick - die Tenöre Klaus Mally und Otto Piplics sowie der Pianist Hannes Marek – ab 11 Uhr im Schloss Fischau zu einer musikalischen Reise durch die „Goldenen 20er-Jahre (des 19. Jahrhunderts)“. Nähere Informationen und Karten beim Forum Bad Fischau-Brunn unter 0664/4418770, e-mail art @ schloss-fischau.at und www.schloss-fischau.at.

In der Burg Reinsberg und rund um sie geht am Sonntag, 25. Juni, ab 14.30 Uhr wieder das „Herztöne“-Festival über die Bühne, bei dem diesmal unter dem Motto „Ziach und Blech“ HP Falkner, die Ybbstaler Musikanten und Federspiel aufspielen. Nähere Informationen und Karten unter 07487/2351-102, e-mail office @ reinsberg.at und www.kulturdorf.reinsberg.at.

Bei den Meisterklassen im Schloss Gutenstein zeigen junge Talente in den nächsten Wochen ihr Können. Die Eröffnungsmatinee ist für Sonntag, 25. Juni, ab 11.30 Uhr im Arkadenhof des Schlosses angesetzt, Konzerte der Meisterklassen im Refektorium des Servitenklosters Mariahilfberg folgen am 8., 9., 28. und 29. Juli sowie 4., 12., 13., 20. und 27. August. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 0676/5204517, e-mail office @ meisterklassen-gutenstein.at und www.meisterklassen-gutenstein.com.

Schließlich spielt am Montag, 26. Juni, beim „Jazz auf der Hauswiese“ im Gasthaus Hauswiese in Baden die Band Global Glue mit Peter Natterer, Philippine Duchateau, Gina Schwarz und Ulli Pesendorfer Auszüge aus dem „American Songbook“. Beginn ist um 19 Uhr; Eintritt:

freie Spende. Tischreservierungen unter 0650/6771122; nähere Informationen unter www.badeninkultur.eu.

