SPÖ-Holzleitner: Gratulation an Korinna Schumann zur Wiederwahl als ÖGB-Vizepräsidentin

Starke Stimme für die Frauen

Wien (OTS/SK) - „Herzliche Gratulation an Korinna Schumann zu ihrer Wiederwahl als ÖGB-Vizepräsidentin", so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. „Korinna Schumann ist eine wichtige Verbündete, wenn es um das Schließen der Lohnschere, Halbe Halbe, mehr Pensionsgerechtigkeit und den Einsatz für einen Rechtsanspruch auf einen ganztägigen, gratis Kinderbildungsplatz geht“, so Holzleitner. Weiters gratulieren die SPÖ-Frauen allen Gewerkschafterinnen im Vorstand. ****

„Seite an Seite mit den Gewerkschafter*innen kämpfen wir für mehr Rechte für Frauen. Wir müssen in der Gleichstellung endlich wieder vorankommen. Gemeinsam werden wir alles dafür tun, dass wir in der Frauenpolitik endlich wieder auf die Überholspur kommen“, so Holzleitner. (Schluss) eb/ls

