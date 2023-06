Niederösterreichs größte Kinderwunschklinik eröffnet neuen Standort: Tiny Feet wächst um zentrale, topmoderne Klinik in St. Pölten

St. Pölten (OTS) - „Der kleine Schritt zum großen Glück!“ – unter diesem Motto eröffnete Tiny-Feet Begründer Prim. Dr. med. Rudolf Rathmanner, gemeinsam mit Prim. Dr. med. András Jaksics, medizinischer Leiter St. Pölten, die neue Tiny Feet Kinderwunschklinik im Zentrum der niederösterreichischen Landeshauptstadt. Tiny Feet ist an den vier Standorten Wr. Neustadt, Horn, Mödling und St. Pölten präsent. Mit dem stark vergrößerten und modernisierten Standort in der Nähe des Universitätsklinikums wird die reproduktionsmedizinische Kompetenz in Niederösterreich nachhaltig gestärkt. www.tinyfeet.at

Tiny Feet ist mit einem 25-köpfigen Expert:innen-Team die größte Kinderwunschklinik Niederösterreichs. Mit der Eröffnung hat Tiny Feet einen weiteren Schritt Richtung Zukunft gesetzt: „Ich freue mich, dass wir nun hetero sowie lesbischen Paaren, die einen Kinderwunsch hegen, eine individualisierte Betreuung direkt vor Ort anbieten können. Damit gehören lange Anfahrtszeiten der Vergangenheit an“, so Prim. Dr. med. Jaksics.

In Österreich ist etwa jedes fünfte Paar ungewollt kinderlos

Der unerfüllte Kinderwunsch ist für viele Paare zermürbend und wird immer mehr zum Problem: Laut IVF-Register wurden in Österreich im Jahr 2021 rund 12.200 IVF-Versuche durchgeführt, das sind um rund 20 % mehr als noch fünf Jahre zuvor. Die steigende Nachfrage hängt auch mit der Enttabuisierung des Themas und mit dem Fortschritt in den Behandlungsmethoden zusammen: „Dies erklärt, warum im Jahr 2023 in jeder Schulklasse ein IVF-Kind sitzt“, so Prim. Dr. med. Rathmanner.

Bis zu 70 Prozent Kostenübernahme bei IVF

Ein unerfüllter Kinderwunsch bedeutet nicht, dass zwingend eine Hormonbehandlung zu erfolgen hat. Alternativen sind etwa das Zyklusmonitoring oder die Intrauterine Insemination („assistierte Befruchtung“). Prim. Dr. med. Rathmanner: „Wir suchen stets den einfachsten Therapieweg aus, der gut ins Leben unserer Patient:innen passt.“ Aufgrund der 70-prozentigen Kostenübernahme durch den Staat sind Kinderwunschbehandlungen leistbarer, als viele denken.

Fertilitätsrate nimmt bei Frauen und Männern gleichermaßen ab

Mit der Verschiebung der Familienplanung in ein höheres Alter wird es immer schwieriger, sich den eigenen Kinderwunsch sofort zu erfüllen. Das optimale Fruchtbarkeitsalter bei Frauen liegt zwischen 20 und 30 Jahren. Doch auch bei Männern nimmt die Spermienqualität mit steigendem Alter rapide ab.

Wer Sicherheit über seine Fruchtbarkeit erhalten möchte, dem empfiehlt Tiny Feet, einen Fertility Check schon in jungen Jahren durchzuführen. So können junge Frauen und Männer ohne aktuellen Kinderwunsch die eigene Fertilität überprüfen lassen und damit Familie und Karriere besser abgestimmt planen.

Mehr Informationen sowie Presse- und Bildmaterial zum Download finden Sie hier.

