IV-Präsident Knill gratuliert ÖGB-Präsident Katzian zur Wiederwahl

Wien (OTS) - Die Industriellenvereinigung (IV) gratuliert Wolfgang Katzian zur Wiederwahl als ÖGB-Präsident. "Wir wünschen Wolfgang Katzian für die Herausforderungen der kommenden Jahre alles Gute und freuen uns auf eine weiterhin gute und konstruktive Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite. Es gilt die Zukunft des Industrie- und damit Wohlstandsstandortes Österreich in Zeiten der mannigfaltigen Herausforderungen weiterhin mutig zu gestalten“, so Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung, anlässlich der heutigen Wahl. Die Industriellenvereinigung wird für den ÖGB auch weiterhin ein in der Sache klarer, konstruktiver und verlässlicher Partner bleiben.

