Babler, Breiteneder und Seltenheim gratulieren ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian zur Wiederwahl

Babler: „Wolfgang Katzian ist starke und unüberhörbare Stimme für Rechte der Arbeitnehmer*innen“ – Mit Korinna Schumann haben Frauen eine starke Vertretung in der Gewerkschaft

Wien (OTS/SK) - Wolfgang Katzian ist heute, Donnerstag, beim Bundeskongress des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) als ÖGB-Präsident wiedergewählt worden. SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und die SPÖ-Bundesgeschäftsführer*innen Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim gratulieren Wolfgang Katzian herzlich zur Wiederwahl. „Wolfgang Katzian ist eine starke und unüberhörbare Stimme für die Rechte der Arbeitnehmer*innen. Seine Wiederwahl mit über 90 Prozent der Stimmen ist eine Bestätigung für seinen kämpferischen und erfolgreichen Einsatz für die Arbeitnehmer*innen in Österreich“, betonte Babler gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.

Auch die SPÖ-Bundesgeschäftsführer*innen Breiteneder und Seltenheim gratulieren Wolfang Katzian zur Wiederwahl: „Wolfgang Katzian ist ein engagierter Kämpfer für mehr Fairness. Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und werden als SPÖ mit voller Kraft und Seite an Seite mit der Gewerkschaft für gerechte Löhne und kürzere Arbeitszeiten kämpfen“, so die SPÖ-Bundesgeschäftsführer*innen, die auch ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann zur Wiederwahl gratulieren. „Mit Korinna Schumann haben die Frauen für ihre Anliegen und Interessen auch weiterhin eine starke Vertretung in der Gewerkschaft“, so Breiteneder und Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) mb/ls

