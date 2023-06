FPÖ – Hauser zu Shetty-Aussage: „Die Neos arbeiten an der Zerstörung österreichischer Traditionen, der Kultur und unserer Familien“

Wien (OTS) - „Die Neos arbeiten an der Zerstörung österreichischer Traditionen, der Kultur und unserer Familien.“ Mit diesen Worten kommentierte der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser Aussagen des Neos-Abgeordneten Shetty im heutigen parlamentarischen Unterrichtsausschuss, „wonach sich Schulkinder wohl mehr vor dem Nikolaus und dem Krampus fürchten als vor dem Auftritt einer Dragqueen“.

„Es kann schon sein, dass der Neos-Abgeordnete die Kritik der FPÖ an einer Dragqueen-Kinderlesung nicht verstehen kann oder möchte, aber für uns Freiheitliche und auch für die Mehrheit unserer Gesellschaft steht eines klar fest: Nämlich, dass es wirklich nicht in Ordnung ist, wenn als Frauen verkleidete Männer versuchen, Schulkinder in ihrer Entwicklung zu verunsichern. Auch die Neos als Teil der schwarz-grün-rot-pinken Einheitspartei schieben bei einem derartigen Vorgehen Toleranz, Vielfalt und eine angebliche Modernität vor, aber in Wahrheit geht es dabei nur um eine Beeinflussung der Entwicklung unserer Kinder und letztlich auch um die Zerstörung der Familien“, betonte Hauser.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at