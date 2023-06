ORF-Generaldirektor Weißmann im Publikumsrat: „Programm für ALLE zentrale Aufgabe des ORF der Zukunft“

Wien (OTS) - Im Rahmen der Plenarsitzung des ORF-Publikumsrats, der heute, am Donnerstag, dem 22. Juni 2023, unter dem Vorsitz von Mag. Walter Marschitz tagte, informierte ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann das Gremium über die Zukunftsaufgaben des ORF und zum Stand des neuen ORF-Gesetzes.

„6,4 Millionen Menschen nutzen täglich den ORF. Das, aber auch das geänderte Nutzungsverhalten – 25 Prozent der TV-Nutzung ist mittlerweile on demand – ist für den ORF Auftrag, in seiner Transformation zu einem ORF für ALLE noch mehr Menschen zu erreichen“, sagte Weißmann. „Laut einer aktuellen Umfrage halten es 75 Prozent für wichtig, dass es mit dem ORF einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich gibt. Wir wollen aber auch die anderen 25 Prozent ansprechen. Und hier Programm für ALLE zu machen, wird die zentrale Aufgabe der kommenden Jahre sein. Deshalb werden wir einen Strategieprozess ‚ORF 2030‘ aufsetzen“, so der ORF-Generaldirektor.

Nach vielen Diskussionen und Gesprächen zum neuen ORF-Gesetz sei aus Sicht des ORF ein guter Kompromiss für den Medienstandort Österreich erzielt worden. Der ORF hätte die strategischen Ziele der nachhaltigen und unabhängigen Finanzierung sowie mehr Bewegungsfreiheit im digitalen Raum erreicht. „Nachhaltige Finanzierung heißt aber nicht üppige Finanzierung“, sagte Weißmann. „Der ORF bekommt real nicht mehr Geld. Wir werden den Sparkurs der Vergangenheit fortsetzen und die Transformation aus eigener Kraft stemmen“, schloss der ORF-Chef.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at