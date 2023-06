Geld allein macht noch keine Reform

Steirische Spitäler greifen die Ideen und Handlungsempfehlungen aus der PRAEVENIRE Initiative Spital 2030 auf.

Der Dialog mit den Menschen und das Handeln im Sinne der Menschen müssen bei jeder Entscheidung absolute Priorität haben. PRAEVENIRE Präsident Dr. Hans Jörg Schelling 1/2

Die Menschen müssen die Vorteile des neuen Konzepts für sich sehen und ihre Vorschläge müssen auch gehört werden – denn die Basis weiß zumeist sehr gut, wie eine Umsetzung optimal gelingen kann. PRAEVENIRE Präsident Dr. Hans Jörg Schelling 2/2

Wien (OTS) - Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) kündigt tiefgreifende Reformen an. Angetrieben durch die prekäre Personalsituation wird es ab Herbst zunächst eine Verlagerung von Leistungen und ein neues Gehaltsschema geben, wofür jährlich 130 Mio. Euro bereitgestellt werden. Folgen sollen tiefgreifende strukturelle Maßnahmen wie der Ausbau der zentralen ambulanten Erstversorgung (ZAE) sowie der Tages- und Wochenkliniken.

Richtung stimmt



PRAEVENIRE Präsident Dr. Hans Jörg Schelling sieht die Entwicklung positiv: „Eine Standortkonzentration unter Leistungserhalt hat Wien schon seit 2005 vorgemacht – das ist ein sehr sinnvolles Konzept, da an einzelnen Spitälern eine hohe Expertise für bestimmte Leistungen aufgebaut werden kann.“

Im Sinne der Menschen agieren

Viel Geld ins System zu pumpen, sei aber kein Zukunftskonzept, so Schelling. Es brauche für einen nachhaltigen Strukturwandel, wie er in der Steiermark projektiert ist, eine klare Zielsetzung und vor allem eine transparente Kommunikation mit allen Beteiligten – sowohl mit dem Gesundheitspersonal innerhalb des Systems als auch nach außen mit der Bevölkerung. „Es gilt, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Das ist ein Prozess, der nicht von oben verordnet werden kann. Der Dialog mit den Menschen und das Handeln im Sinne der Menschen müssen bei jeder Entscheidung absolute Priorität haben. Dafür stehen wir mit dem gemeinnützigen Verein PRAEVENIRE – unsere Expertinnen und Experten aus allen Bereichen des Gesundheitswesens denken jede Forderung an die Politik bis zum Ende aus Sicht aller Beteiligten durch, unabhängig von parteipolitischen Perspektiven oder Interessensgruppierungen.“

Umsetzung beobachten

Der steirische Weg führe klar in die richtige Richtung, bekräftigt Schelling. Die geplanten Maßnahmen werden vom gemeinnützigen Verein PRAEVENIRE schon seit Jahren gefordert. Doch gehe es nicht nur um die Maßnahmen selbst, sondern auch um den Weg bis zu deren Umsetzung. „Reformen mit der Brechstange sind nicht der österreichische Weg, der immer den allgemeinen Konsens sucht“, mahnt Schelling. „ Die Menschen müssen die Vorteile des neuen Konzepts für sich sehen und ihre Vorschläge müssen auch gehört werden – denn die Basis weiß zumeist sehr gut, wie eine Umsetzung optimal gelingen kann. “ Außerdem dürfe es nicht bei plakativen Lippenbekenntnissen bleiben – der Verein PRAEVENIRE wird die Umsetzung genau beobachten.

Fünf PRAEVENIRE Forderungen

Das aktuelle PRAEVENIRE Jahrbuch widmet ein ganzes Kapitel der Reform des Spitalswesens. Hier die fünf wichtigsten Forderungen aus Sicht der PRAEVENIRE Expertinnen und Experten:

Das Spitals- und Gesundheitsmanagement muss den dynamischen Wandel der Medizin und den enormen medizintechnischen und medizinwissenschaftlichen Fortschritt erkennen und durch Optimierung in Strukturen, Prozessen und mitarbeiterfreundlichen Personaleinsatz umsetzen!

Die Gesundheitspolitik in Land und Bund muss die erforderlichen Veränderungen ermöglichen, finanzieren und steuern, indem u. a. der Ambulantisierung bzw. dem tagesklinischen Bereich in der Leistungsabrechnung stärker Rechnung getragen wird!

Im Spitalsmanagement und bei der Spitalsinfrastruktur muss ein Umdenken von der „Bettenzahl“ zur „Bettenfunktion“ erfolgen!

Die Digitalisierung muss im Gesundheitsbereich zum Nutzen aller Beteiligten eingesetzt werden!

Gesundheitsversorgung in einem kleinen Land wie Österreich muss flächendeckend und nicht föderal gedacht werden!





Nächster PRAEVENIRE Termin:

10. PRAEVENIRE GESUNDHEITSGESPRÄCHE

Alpbach 2023

06. bis 10. Juli 2023

Datum: 06.07.2023, 09:00 - 19:00 Uhr

Ort: Alpbach Schafalm

Alpbach, Österreich

Url: https://gesundheitsgespraeche.co.at/

