APA-Science Themenspecial: Gegen Wasserknappheit

Wien (OTS) - Bis 2050 23 Prozent weniger Grundwasser in Österreich – Technologische Lösungen gegen Wasserknappheit laut Expertinnen und Experten vorhanden – APA-Science-Schwerpunkt zum Thema Wassernutzung und Wasserwiederverwertung

Der generelle Wasserbedarf wird sich bis zum Jahr 2050 um 11 bis 15 Prozent, mancherorts bis 50 Prozent erhöhen. Gleichzeitig werden 23 Prozent weniger Grundwasser als heute zur Verfügung stehen. Und ja, die Rede ist von Österreich (Quelle: BML, 2021). Die konkurrierenden Nutzungskonflikte – je nach räumlichem Bedarf – mit der Verfügbarkeit in Einklang zu bringen, wird eine der drängenden Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte.

APA-Science zeigt im Themenschwerpunkt „Gegen Wasserknappheit“ Ansätze und technologische Möglichkeiten auf, um Wasserknappheit und Wasserverschwendung entgegenzuwirken sowie Abwasser als Ressource zu nutzen. Je nach Sektor – Landwirtschaft, Industrie oder Haushaltsabwässer – ergeben sich verschiedene Möglichkeiten und Perspektiven. Die EU-Richtlinie zu „Water Reuse“ (Österreich beansprucht hier die Opt-out-Option) wie auch andere Initiativen zeigen, dass sich Wassernutzung und Wasserwiederverwertung in Gesamteuropa zu akuten Themen entwickeln. Es mangelt dabei nicht per se an vielversprechenden technologischen Lösungen, meinen Expertinnen und Experten. Doch hierzulande gäbe es deutlich mehr Potenzial für Forschungsprojekte und bei der Einbettung potenzieller Lösungen.

Zu Wort kommen unter anderem:

Jan Back, MCI Management Center Innsbruck

Günter Blöschl, TU Wien

Elias Eder, FH Vorarlberg

Thomas Ertl, BOKU Wien

Daniela Fuchs-Hanusch, TU Graz

Helmut Habersack, BOKU Wien

Jörg Krampe, TU Wien

Norbert Kreuzinger, TU Wien

Günter Langergraber, BOKU Wien

Helga Lindinger, UBA

Reinhard Nolz, BOKU Wien

Christine Stumpp, BOKU Wien





Das gesamte Thema ist auf APA-Science zu finden.





