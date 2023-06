SPÖ Hietzing – Bezirksvertretung: Verkehrsberuhigung, Hörndlwald und Gestaltung der Verbindungsbahn

Wien (OTS/SPW) - Höckner/Mayer-Egerer: „Unsere Schwerpunkte liegen auf den Themen Verkehrsberuhigung und mehr Sicherheit im Straßenverkehr, mehr Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung und dem Dauerthema Gestaltung der Verbindungsbahn.“

Mehr Sicherheit und Verkehrsberuhigung durch Tempo 30

Der Antrag auf Tempo 30 in der Wolkersbergenstraße wurde im Dezember 2022 mehrheitlich angenommen. „Für die endgültige Umsetzung benötigt es noch ein verkehrsbehördliches Verfahren. Daher haben wir dieses in der gestrigen Sitzung beantragt. Sehr erfreulich ist, dass unser Antrag mehrheitlich beschlossen wurde und die Umsetzung hoffentlich endlich starten kann“, erläutert SP-Klubvorsitzender Marcel Höckner die Hintergründe zu diesem Antrag.

Die stellvertretende Klubvorsitzende Katharina Mayer-Egerer hält ergänzend fest: "Der Verkehrslärm reduziert sich um rund die Hälfe bei Tempo 30. Daher wäre es ein großer Erfolg, wenn wir diese Verkehrsberuhigung trotz der Gegenstimmen der ÖVP Hietzing umsetzen können. Die Verkehrssicherheit steigt und die Schadstoff- und Lärmbelastung in den Wohngebieten sinkt. Das ist das richtige Zeichen.“

Andere Anträge zu diesem Thema sind die Anbringung von Tempo 30 Bodenmarkierungen und die Erhöhung der Fußgänger:innensicherheit im Bereich Leitenwaldplatz/Dvorakgasse, direkt vor dem Schutzweg, hinüber zum Kinderspielplatz im Andreas-Rett-Park. „Hier wird bis direkt vor dem Schutzweg geparkt. Dadurch wird dem Fahrzeuglenker die Sicht auf Personen, speziell Kinder, die den Schutzweg nutzen, verstellt. Diese Situation gehört entschärft“, stellt Klubvorsitzender Höckner klar.

Ein Dauerbrenner ist die hohe Verkehrsbelastung in der Maxingstraße. Im Dezember wurde die Erstellung eines Verkehrskonzepts für Hietzing einstimmig beschlossen. „Es wäre sinnvoll, die Zukunft der Maxingstraße als einen Kernpunkt in diesem Konzept zu verankern. Als Variante schlagen wir eine Einbahnführung stadtauswärts vor. Natürlich in Verbindung mit entsprechenden Einbahnregelungen, damit nicht einer der anderen Straßenzüge zur Durchfahrtsroute wird“, macht der stellvertretende Bezirksvorsteher Matthias Friedrich einen neuen Vorschlag für die Zukunft der Maxingstraße. Der Antrag zur Prüfung dieser Frage wurde mehrheitlich angenommen.



Zusätzliches Angebot zur Freizeitgestaltung

Erwachsenen und bereits Kindern den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur mitzugeben, wird in Zeiten der Klimaerwärmung immer wichtiger. „Aufklärungsarbeit über den Klimawandel und seine Folgen sind eine wichtige politische Aufgabe. Daher haben wir bereits im Dezember 2021 den ersten Antrag zur Schaffung eines ‚Umwelt- und Klimaweges‘ gestellt“, sagt Katharina Mayer-Egerer.

„Die Ausgestaltung wollen wir im Umweltausschuss mit den Expert:innen der Stadtgärten und der Forstwirtschaft der Stadt Wien besprechen und in Kürze umsetzen“, fügt Klubobmann Marcel Höckner hinzu.

Im Sommer ist es wichtig, viel zu trinken - dies trifft insbesondere auf Kinder und ältere Menschen zu. „Der Lainzer Tiergarten und besonders der Spielplatz beim Lainzer Tor sind sehr beliebte Ausflugsziele bei Jung und Alt. Was allerdings noch fehlt, ist ein Trinkbrunnen. Daher haben wir die Prüfung der Errichtung eines Trinkbrunnens beantragt“, erklärt Katharina Mayer-Egerer.

Wie wäre es mit einem Klettergarten im Bezirk? Hochseilklettergärten erfreuen sich großer Beliebtheit und bieten die Möglichkeit einer abwechslungsreichen Freizeitgestaltung. „Wien hat bereits Erfahrungen mit Klettergärten. Einen gibt es am Kahlenberg, also warum nicht auch in Hietzing? Unser Antrag wurde mehrheitlich angenommen. Jetzt hoffen wir auf ein positives Ergebnis bei der Überprüfung unseres Antrags“, freut sich der SP-Klubvorsitzende über die hohe Zustimmung zu dieser Idee.



Gestaltungsmöglichkeiten Verbindungsbahn

Das Projekt „Verbindungsbahn neu“ bietet neben einem zukünftigen 15-Minuten-Takt auch Gestaltungsmöglichkeiten der Bereiche rund um die Bahntrasse und im Speziellen in der Hochlage zwischen Auhofstraße und Hietzinger Hauptstraße. Der Ideenwettbewerb hat einige interessante Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt. „Es ist höchst an der Zeit, sich mit diesem Gestaltungsthema zu beschäftigen und auszuloten, was tatsächlich alles möglich und finanzierbar ist. Daher ist es sehr gut, dass es diesen gemeinsamen Antrag mit vielen Gestaltungsideen gibt. Der Bogen spannt sich von Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche bis zu einem kulturellen Angebot. Unserer Meinung nach müssen die Grünflächen erhalten bleiben und auch ein Auge auf Ablauf und Zeitplan geworfen werden. Denn, wenn wir zu spät dran sind, heißt es ‚Zug fährt ab‘ “, zeigt sich Klubobmann Höckner sehr zufrieden über die gesetzten Schritte.



Hörndlwald

Mit der positiven Stellungnahme der Bezirksvertretung zur neuen Flächenwidmung im Hörndlwald konnte dieses Kapitel erfolgreich abgeschlossen werden. „Der Hörndlwald ist ein wichtiges und geschichtsträchtiges Naherholungsgebiet im Bezirk. Daher freut es uns, dass die Beschlüsse zur Streichung der Bebauungsbestimmungen einstimmig gefallen sind und die Zukunft dieses Naherholungsgebiets damit gesichert ist“, so Matthias Friedrich abschließend.

Die Bezirksrätinnen und Bezirksräte der SPÖ Hietzing wünschen allen Hietzingerinnen und Hietzingern einen erholsamen Sommer! (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Marcel Höckner

Klubvorsitzender SPÖ Hietzing

wien.hietzing @ spw.at