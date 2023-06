„Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“ live aus Bad Kleinkirchheim am 24. Juni in ORF 2

Um 20.15 Uhr mit Stefanie Hertel und Marco Ventre

Wien (OTS) - Stefanie Hertel und Marco Ventre begrüßen die Stars der volkstümlichen Musik und des Schlagers am Samstag, dem 24. Juni 2023, live um 20.15 Uhr in ORF 2 und im MDR aus Bad Kleinkirchheim vor der traumhaften Kulisse mitten in den Nockbergen zum „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“.

„Die ‚Musi‘ hat sich zu einem richtigen Open-Air-Festival in den Bergen entwickelt. Manche nennen es sogar schon das ‚Woodstock der Nockberge‘. Wir freuen uns sehr auf den Abend und drücken alle Daumen, dass das Wetter hält“, so Marco Ventre.

Die Sendung ist ein Abend der Jubiläen: So feiern zum Beispiel die Edlseer in der Show ihr 30. Bühnenjubiläum. Ein besonderer Fernsehmoment verspricht der Auftritt der Kastelruther Spatzen zu werden – sie stehen nach vielen Jahren wieder mit einem Duett mit ihrem einstigen Sänger Oswald Sattler auf der Bühne. Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt von Weltstar Peggy March. Sie präsentiert nicht nur einen brandneuen Hit, sondern sorgt mit ihren unvergessenen Evergreens auch für Stimmung in Bad Kleinkirchheim.

Außerdem erwarten Stefanie Hertel und Marco Ventre Stars wie die fünffache Amadeus-Preisträgerin Melissa Naschenweng, Ross Antony, voXXclub, Nik P., Fantasy, Simone, Francine Jordi, Semino Rossi, die Lauser, die Schürzenjäger, Die jungen Zillertaler und Marc Pircher. Denis Novato und seine Italkryner sorgen mit ihrem Oberkrainer Sound für gute Stimmung. Christin Stark wird wie Patrizio Buanne und Tamara Kapeller zum ersten Mal auf der „Musi“-Bühne stehen.

Traditionell spielt außer den zahlreichen musikalischen Stars die sommerliche Landschaft Kärntens eine Hauptrolle und wird für die Show aufwendig in Szene gesetzt.

„40 Jahre Nockis – Österreichs erfolgreichste Schlagerband“ um 23.00 Uhr in ORF 2

Anschließend an das „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“ zeigt ORF 2 um 23.00 Uhr ein Dacapo der Musikdokumentation „40 Jahre Nockis – Österreichs erfolgreichste Schlagerband“, die die Geschichte der Gruppe von den ersten Auftritten in der Schweiz Anfang der 1980er Jahre bis hin zu den großen Bühnen und den einzigartigen Nockis-Hits mit unzähligen Gold- und Platin-Auszeichnungen beleuchtet. Eine unterhaltsam-informative Reise durch 40 Jahre Nockis mit Höhen und Tiefen, Anekdoten und Erinnerungen, spannenden Einblicken, Archivausschnitten und natürlich viel Musik.

Das „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“ und „40 Jahre Nockis – Österreichs erfolgreichste Schlagerband“ in der ORF-TVthek

Das „Wenn die Musi spielt – Sommer Open Air“ und die Doku „40 Jahre Nockis – Österreichs erfolgreichste Schlagerband“ werden auf der ORF-TVthek österreichweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at