Humoristisches Bauchmuskeltraining: „Viktor Gernot: Im Glashaus“, „Was gibt es Neues? – Classics“ und „Der Kabarett Spieleabend“

Am 23. Juni in ORF 1: Mit Spielteams Scheitz & Schreiner, Athanasiadis & Lainer

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 23. Juni 2023, ist ab 20.15 Uhr in ORF 1 wieder humoristisches Six-Pack-Training angesagt: Für Angriffe auf die Lachmuskeln sorgt zunächst Viktor Gernot mit zahlreichen Pointen und Parodien, wenn er in seinem Kabarettprogramm erklärt, wie es sich anfühlt, „Im Glashaus“ zu sitzen. Danach, um 21.45 Uhr, sind in den „Was gibt es Neues? – Classics“ Ausschnitte vergangener Sendungen zu sehen – die kuriosesten Fragen, die witzigsten Antworten, die verrücktesten „Dinge der Woche“ und viel Spaß mit Oliver Baier und seinen Gästen. Abschließend, um 22.40 Uhr, lädt Stefano Bernardin zum zweiten „Kabarett Spieleabend“. Dieses Mal treten Verena Scheitz und Clemens Maria Schreiner gegen Caroline Athanasiadis und Günther Lainer an. Sie geben in sechs lustigen Spielen in den „Disziplinen“ Pantomime, Zeichnen, Erklären & Co. alles.

„Viktor Gernot: Im Glashaus“ um 20.15 Uhr

In seiner „kabarettistischen Wurfübung“ beweist Viktor Gernot zweierlei: Kommunikation findet stets beim Empfänger statt. Und: Mit nur einem Stein kann man ganz schön viel Glas zerdeppern. Ein unbedacht ausgesprochener Satz kann beim Adressaten einen Emotions-Tsunami auslösen, so wie der berühmte und geschickt geworfene Stein ein Glashaus dem Erdboden gleich machen kann. Mit zahlreichen pointierten Szenen und Parodien beschert der Allround-Künstler einen bunten Scherbenhaufen aus Gefühlen, Glas und verletzten Eitelkeiten.

„Der Kabarett Spieleabend“ mit Scheitz & Schreiner und Athanasiadis & Lainer um 22.40 Uhr

Stefano Bernardin lädt wieder vier Kabarettgrößen zu einem lustigen Spieleabend in „sein Wohnzimmer“ ein: Mit Pantomime, Schauspiel- und Zeichenkunst müssen die zwei Teams alles geben, um nicht zu verlieren. Nur wer in sechs Spielrunden – „Sag’s nicht!“, „Fremde Feder.“, „Großes Kino.“, „Bitte einsteigen!“, „Das Verhör.“ und in der Finalrunde „Der Hofnarr“ – überzeugen kann, wird am Ende der Sendung verschont. In dieser Ausgabe spielen Verena Scheitz und Clemens Maria Schreiner gegen Caroline Athanasiadis und Günther Lainer. Sie müssen erklären, zeichnen, pantomimisch darstellen und singen – zwischendurch präsentieren die Gäste außerdem etwas aus ihrem künstlerischen Repertoire. Die sechs Damen der Swingformation „Meine Band“ sorgen wieder für die musikalische Begleitung.

