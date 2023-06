Noch bis 30. Juni: Rap-Battle mit Beethoven im Haus der Musik

Wien (OTS) - Das Haus der Musik, ein Museum der Wien Holding, präsentiert seit 1. März 2023 die interaktive Virtual Reality-Experience „BEETHOVEN // OPUS 360“. Dabei können Besucher*innen im Rahmen eines virtuellen Rap Battle zwischen dem Musikgenie und einem Kontrahenten aktiv ins Geschehen eingreifen und verschiedene Beats, Rap Lines und vieles mehr bestimmen, um so gemeinsam mit Beethoven die Gunst des Publikums zu gewinnen.

Im August 2022 feierte BEETHOVEN // OPUS 360 große Premiere im Beethoven-Haus Bonn. In einer eigens designten immersiven Ausstellung auf 30m² wurde das VR-Game erstmals der begeisterten Öffentlichkeit vorgestellt. Die einzigartige VR-Experience ist nur noch bis Freitag, 30. Juni 2023, exklusiv im Haus der Musik erlebbar.



Das Rap Battle

Der Boden bebt. Die Menge jubelt. Ein junger Typ mit zerzausten Haaren und altmodischer Kleidung stolpert in den Ring. Ein Raunen geht durchs Publikum. Wer ist das? Was macht der hier? Sieht er nicht aus wie… Beethoven?! In BEETHOVEN // OPUS 360 wird Beethoven zum Leben erweckt und in unsere Zeit geholt. Kaum setzt man sich die VR-Brille auf, landet man in einem Rap Battle. Mittendrin Beethoven, der sich gegen einen Battle Rapper beweisen muss. Als Beethoven-Coach kann man aktiv ins Geschehen eingreifen, verschiedene Beats, Rap Lines und vieles mehr bestimmen und so gemeinsam mit Beethoven das Publikum für sich gewinnen. Dabei tauchen die Teilnehmer*innen ein in eine interaktive Welt und lernen einen Beethoven kennen, der so ganz anders ist als gedacht.



Klassik trifft Rap

BEETHOVEN // OPUS 360 ist eine völlig neue Art der Musikvermittlung, die klassische Musik in die Lebenswelt junger Menschen bringt. Gaming, VR, Rap und klassische Musik verbinden sich zu einer faszinierenden und nachhaltigen Lernerfahrung, die per Game based learning Wissenswertes über einen der größten Komponisten der Welt vermittelt.

Schüler*innen können interaktiv und ohne jegliche Vorkenntnisse oder musikalische Vorbildung Ludwig van Beethoven und seine Musik kennenlernen und mit ihm ein virtuelles Rap Battle bestehen. Im Spielverlauf können sie sich mit der Figur des noch jungen Beethoven identifizieren und mit ihm gemeinsam mehrere Spielrunden meistern. Sie begegnen einer starken Story, humorvoller Sprache, einem schnellen Spielablauf, Wettbewerb und einem hohen Grad an Immersion. Dabei sammeln sie ganz nebenbei und niedrigschwellig biographisches Wissen – kein trockenes Fakten-Lernen, sondern Lernspaß und Begeisterung stehen im Mittelpunkt. Spielhaft werden die Grenzen der elitären "Hochkultur" der Konzertwelt aufgebrochen und für junge Menschen geöffnet.



BEETHOVEN // OPUS 360 ist ein Projekt von agon in Kooperation mit dem Haus der Musik.

