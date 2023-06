Weitere Projekte beim Waldviertelfestival 2023

Von „Cooking Angels“ in Zwettl bis zu „Drosendorfer Randnotizen“

St.Pölten (OTS) - Mit „Cooking Angels“ setzt das Waldviertelfestival, das bis 15. August insgesamt 47 Kunst- und Kulturprojekte (darunter fünf Schulprojekte) präsentiert, die sich an 45 Orten in insgesamt 110 Veranstaltungen auf kreative Art und Weise mit den „Randerscheinungen“ der Region auseinandersetzen, sein Programm fort:

Unter dem Motto „HLW/BASOP Zwettl goes Musical“ stehen dabei heute, Donnerstag, 22., und morgen, Freitag, 23. Juni, jeweils ab 19 Uhr in der HLW/BASOP Zwettl ein Dinnermusical rund um eine Hobbyköchin, eine Kochshow, ein Kochwettbewerb und nicht zuletzt kulinarische Begleitung auf dem Programm.

Weiter geht es morgen, Freitag, 23. Juni, „Am Rande der Wirklichkeit“, wenn die Kinder der Volksschule Röhrenbach ab 18 Uhr die Spitalkirche und deren Kunstschätze – Arbeiten des Barockmalers Paul Troger – mit fiktiven Texten und einer tänzerischen Performance in ein neues Licht rücken. Ebenfalls ab morgen, Freitag, 23. Juni, werden bei einem „Rand#e#wu“ von Kulinarik, Erzählung und Film verlassene Gasthäuser zu Orten der Begegnung: am 23. Juni das Gasthaus Waitz in Zissersdorf, am Samstag, 24. Juni, das Gasthaus Schmuttermeier in Unterthürnau, am Donnerstag, 29. Juni, das Gasthaus Keller in Modsiedl, am Freitag, 30. Juni, das Gasthaus Pfabigan in Rabesreith und am Samstag, 1. Juli, das Alte Dorfgasthaus Mayer in Fronsburg; Beginn ist jeweils um 18 Uhr.

Am Sonntag, 25. Juni, lädt in Hardegg ein grenzüberschreitendes Sängerfest zu einem Festumzug samt anschließendem „Offenem Singen“ an der Thaya mit der Singgruppe Hardegg und verschiedenen Gastchören; Beginn ist um 14 Uhr. Schließlich werden am Dienstag, 27. Juni, um 10 Uhr am Hauptplatz von Drosendorf die „Drosendorfer Randnotizen“ eröffnet. Die digitale Stadtführung mit via QR-Codes abrufbaren Geschichten über historische Nebenschauplätze kann bis Dienstag, 15. August, jederzeit absolviert werden.

Nähere Informationen, Karten, das detaillierte Programm und kostenlose Programmbuchbestellung beim Viertelfestival NÖ unter 02572/34234, e-mail viertelfestival @ kulturvernetzung.at und www.viertelfestival.at.

