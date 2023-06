Die Sattlerei erweitert ihr Angebot und setzt auf noch mehr Vielfalt

Das Gourmet-Restaurant im zweiten Wiener Gemeindebezirk bietet ab sofort neben exklusivem Fine-Dining auch eine neue Bistro-Linie, die Spitzenküche zu günstigeren Preisen bietet.

Wien (OTS) - Die Sattlerei hat sich in den letzten zwei Jahren ihres Bestehens einen Namen mit Fine-Dining auf höchstem Niveau gemacht. Nachhaltige und biologische Produkte, kompromissloses Handwerk in der Küche sowie modernes und geradliniges Design zeichnen das Restaurant in der Heinestraße 25 in 1020 Wien aus. Damit hat sich Küchenchef Lewis Emerson drei Hauben beim Gault-Millau und 91 Falstaff-Punkte erkocht. Nun wird das bestehende Konzept des Wiener Spitzenrestaurants um eine Facette reicher. Restaurant-Gründer Jürgen Sattler: „Unsere Fine-Dining-Linie erweitern wir auf Kundenwunsch ab sofort um eine Bistro-Linie. Diese steht für einfache und preisgünstigere Gerichte auf hohem Niveau. Mit der neuen Küchenlinie wollen wir zudem neue Kundengruppen ansprechen, die einen Einstieg in eine preisgünstigere Spitzenküche suchen.“

Abenteuer für den Gaumen

Mit Gerichten wie Reisfleisch gebacken mit Wasabicréme um 14 Euro, Porchetta mit Kernöl und Käferbohnen um 15 Euro oder Zunge und Herz vom „Ötscherblick“-Schwein, serviert mit Semmelknödel um 18 Euro (die große Portion), lässt sich der Gaumen auch mal ohne großes Chichi auf die Reise schicken. Sattler: „Mit der neuen Bistro-Linie im à-la-carte-Bereich haben die Gäste nun eine noch größere Auswahl, um sich auf eine geschmackliche Entdeckungsreise zu begeben.“ Das Angebot wird der jeweiligen Saison angepasst. Regional und saisonal spielen dabei in der Küchenlinie eine große Rolle. Sattler: „Bio und Regionalität sind ein Kernstück unserer Philosophie, ‚passion for taste´ und wird auch in unserer Bistro-Linie konsequent umgesetzt.“ Für den langen Genussabend mit der Partnerin, der Familie, Geschäftskunden oder Freunden wird es aber auch in Zukunft das Fine-Dining-Erlebnis mit einem exquisiten Überraschungsmenü in sechs Gängen geben.

250 Top-Weine laden zum Genuss ein

Eine handverlesene Weinkarte der Sattlerei rundet das Angebot ab. Über 250 Positionen aus der „alten Welt" mit einem besonderen Fokus auf Weinen aus Österreich, Frankreich, Deutschland und Italien stehen auf der Karte. Hinzu kommt eine exklusive Auswahl von Natural & Orange Weinen. Selbst Raritäten wie TEMENT Zieregg 2013/15, MORIC Blaufränkisch Lutzmannsburg Alte Reben 2012 und ARLAUD Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Ruchots 2006 sind im Keller zu finden. 40 Spitzen-Weine können auch glasweise konsumiert werden und damit steht einer Abenteuerreise in Sachen Wein nichts mehr im Wege.

Mehr Infos unter: www.diesattlerei.at

