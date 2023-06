Energieautarkes Unternehmensgebäude: Free City offiziell eröffnet

Freistadt (OTS) - „Die Free City ist zu 100% energieautark“, beschreibt neoom Gründer und CEO Walter Kreisel den Klima-Impact des neuen Headquarters. „Der Strom aus der PV-Anlage auf allen Außenflächen und dem Dach wird in neoom Batteriespeichern gespeichert.“

„Mit insgesamt 46 Ladestationen versorgen wir E-Autos mit selbst erzeugtem Strom“, so Kreisel, der dabei auch auf die 16 Supercharger verweist. „Beim Bau haben wir auf lokale Ressourcen zurückgegriffen – z.B. Holz aus der Region.“ Das Gebäude bietet auf 6.000qm Raum für 160 Arbeitsplätze. Neben neoom ist auch das Energiemanagement-Unternehmen Wir sind Solar und die Steuerberatung Leitner&Leitner eingemietet.

Klimaschutzministerin Gewessler: Free City als Mutmacher für die Energiewende

„Nie war die Energiewende wichtiger als jetzt – bei der Sicherung unserer Energieversorgung und im Kampf gegen die Klimakrise. Dafür brauchen wir jeden Beitrag“, betonte Leonore Gewessler bei der offiziellen Eröffnung am 22. Juni 2023. “Genau das passiert hier in Freistadt. neoom baut Zukunft – mit einem neuen, nachhaltigen Firmenstandort ganz wortwörtlich. Das macht Mut."

Landeshauptmann Stelzer: (Grüne) Energie in Oberösterreich

„Wir brauchen Vorausgeher und Menschen, die andere Menschen mitreißen können, damit das Industriebundesland Oberösterreich auch weiterhin so erfolgreich ist“, so LH Thomas Stelzer. „An der Free City sehen wir, welche Energie in unserem Bundesland steckt!“

PV-Fläche und Leistung: 2.000 m2 Solarpanele an allen Fassadenseiten und Dach sowie 6 KWP Solarmodule

Speicherkapazität: Batteriespeicher mit ca. 600 KW Leistung und 1 MWH Speicherkapazität sind im Gebäude integriert

Bauträger: Free City Immo GmbH (Walter Kreisel, Phillip Kreisel, Reinhard Hirtl)

Design: Ben Elmecker

Projektleitung: CADUS Bau GmbH, Bmst. Ing. Johannes Zechmeister

Bauausführung: Swietelsky, Weissenseer Holz-System-Bau

