Sparen mit der AK-Leistungskarte: 15 Euro Ermäßigung für Clam-Konzerte

Linz (OTS) - Der Konzertsommer auf der Burg Clam bietet auch heuer einzigartige Konzerte und Events. Die Arbeiterkammer unterstützt ihre Mitglieder und bietet gegen Vorlage der neuen AK-Leistungskarte für eine Eintrittskarte pro Konzert eine Ermäßigung von 15 Euro auf den regulären Kartenpreis.

Seit mehr als 30 Jahren finden jährlich im Sommer Konzerte auf der oberösterreichischen Burg Clam statt. Als außergewöhnliches Veranstaltungsformat hat sich die Reihe „CLAM LIVE“ im In- und Ausland einen Namen gemacht. Im Sommer 2023 stehen diesmal internationale und nationale Stars wie Lionel Richie (Sonntag, 25. Juni), Jack Johnson (Freitag, 30. Juni), Hubert von Goisern (Freitag, 28. Juli) und Simply Red (Sonntag, 30. Juli) auf der Bühne. Bis zu 9.000 Besucherinnen und Besucher können die Auftritte dieser Stars in einer unvergleichbaren Atmosphäre erleben.

Die Arbeiterkammer hat auch heuer ein Karten-Kontingent zu ermäßigten Preisen reserviert. Gegen Vorlage der neuen AK-Leistungskarte erhalten AK-Mitglieder für eine Eintrittskarte pro Konzert eine Ermäßigung von 15 Euro auf den regulären Kartenpreis. Die für AKOÖ-Mitglieder ermäßigten Tickets sind dabei mit der neuen AK-Leistungskarte ausschließlich in der AK Linz und in allen AK-Bezirksstellen erhältlich. Dabei können die vergünstigten Karten in der AK Linz in bar oder mit Bankomat- bzw. Kreditkarte bezahlt werden. In den AK-Bezirksstellen ist ausschließlich Barzahlung möglich. Schnell zugreifen lohnt sich – die Nachfrage ist groß.





