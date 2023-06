Stiftungsprofessur für nachhaltige Immobilienentwicklung an der FHWien der WKW

Anna-Vera Deinhammer forscht und lehrt seit 1. Juni am Studienbereich Real Estate Management der Fachhochschule. Fünf Unternehmen haben die Professur gestiftet.

Wien (OTS) - An der FHWien der WKW wurde eine Stiftungsprofessur für nachhaltige Immobilienentwicklung eingerichtet. Anna-Vera Deinhammer hat die Professur seit 1. Juni 2023 inne. Ziel ist die Schaffung eines Kompetenzzentrums für nachhaltige, ressourcenschonende und klimaneutrale Entwicklung und Sanierung von Immobilien. Darin sollen sowohl die Aspekte der Kreislaufwirtschaft als auch aktuelle rechtliche Regelungen in Österreich und der EU berücksichtigt werden.

Über Anna-Vera Deinhammer

Dipl.-Ing. Dr. techn. Anna-Vera Deinhammer wird als Stiftungsprofessorin an der FHWien der WKW fünf Jahre lang am komplexen und für die Immobilienbranche so entscheidenden Thema der nachhaltigen Immobilienentwicklung forschen und lehren. Zusätzlich ist sie im Auftrag der ÖGNI (Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienentwicklung) in EU- und internationalen Organisationen (u. a. World Green Building Council, Climate Positive Europe Alliance, Circular Building Coalition) als österreichische Stimme aus der Bau- und Immobilienwirtschaft engagiert und leistet Normenarbeit im ASI-Komitee ON 271 „Nachhaltigkeit von Bauwerken“.

Nachhaltigkeit als Kernthema in Forschung und Lehre

Nachhaltige Immobilienentwicklung ist das zentrale strategische Thema bei der Weiterentwicklung der bestehenden Studiengänge und Weiterbildungslehrgänge im Bereich Real Estate Management an der FHWien der WKW. Dies umfasst Forschung und Lehre ebenso wie den Wissenstransfer in die Immobilienunternehmen. „Dieser strategische Fokus auf Nachhaltigkeit zeichnet unsere Fachhochschule als Ganze aus“, erklärt Michael Heritsch, der Geschäftsführer der FHWien der WKW. „Wir bilden die Fach- und Führungskräfte von morgen dazu aus, ökologisch, ökonomisch und sozial verantwortungsvoll zu handeln.“



Impulse für mehr Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche

Fünf Unternehmen haben die Professur für nachhaltige Immobilienentwicklung gestiftet:

TPA Steuerberatung GmbH

Signa Holding GmbH

BUWOG Group GmbH

LENIKUS Immobilien GmbH

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG („Erste Bank“)

Die Stifterinnen werden Themen einbringen, deren Erforschung und Klärung zentral für die eigene Geschäftstätigkeit und für die Immobilienbranche sind. Die Forschungsergebnisse sollen veröffentlicht, bei Fachveranstaltungen präsentiert und an die Studierenden weitergegeben werden.

Durch diese Tätigkeiten soll die Stiftungsprofessur der Immobilienbranche wissenschaftlich abgesicherte Impulse für mehr Nachhaltigkeit liefern und zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele beitragen, die von den Vereinten Nationen und der EU festgelegt wurden, etwa in den UN-Nachhaltigkeitszielen, im Green Deal der EU sowie in der Taxonomieverordnung. Nicht zuletzt sollen die AkteurInnen der Immobilienbranche bestärkt werden, aktuelle Krisen zu nützen, um zukunftsorientierte Immobilien zu entwickeln und zu betreiben und so abgesicherte Investments zu schaffen.

Der nötige transdisziplinäre Ansatz wird durch die Stiftungsprofessur von Anfang an gelebt. Ablesbar ist dies bereits an der Zusammensetzung des Stifterinnen-Konsortiums, das unterschiedliche Perspektiven und Fragestellungen vereint.

Anna-Vera Deinhammer ist seit 1. Juni 2023 Stiftungsprofessorin für nachhaltige Immobilienentwicklung an der FHWien der WKW. Fünf Unternehmen haben die neue Professur ermöglicht.

