Auf musikalischer Zeitreise: Klangraum Dobra präsentiert „Verbotene Liebe“

Von 30. Juni bis 2. Juli 2023 setzen sich Literaten, Schauspieler sowie Musik- und Literaturwissenschaftler mit der Kunst des frühen Mittelalters auseinander.

Unser alljährliches Festival verbindet Literatur und Musik aus einer geheimnisvollen Zeit auf unvergleichliche Weise zu einem fesselnden Ganzen. In ‚Verbotene Liebe‘ machen wir die Bühne frei für die zentralen Themen des frühen Mittelalters: epische Heldentaten, Ritterlichkeit als Leitprinzip des Handelns, Liebe, die auf die Probe gestellt wird Thomas Bieber, Intendant, Klangraum Dobra

Franzen (OTS/LCG) - Die Burgruine Dobra, gelegen auf einer malerischen Halbinsel am Dobrastausee im Herzen des Waldviertels, öffnet von 30. Juni bis 2. Juli 2023 ihre Tore für ein unvergessliches Erlebnis. Denn auch in diesem Jahr präsentiert der Klangraum Dobra an drei aufeinanderfolgenden Tagen ein Festival, das ein historisches Thema in den Mittelpunkt stellt. 2023 wird die faszinierende „Verbotene Liebe“ zum Leben erweckt, basierend auf der Geschichte der Artus-Sage. Während Professoren der Schola Cantorum Basiliensis in die Welt des frühen Mittelalters führen und diese mit Gesang, gotischer Harfe, Laute, Fidel und Flöten beleben, erzählen Chris Pichler, Karl Markovics und Max Simonischek die mitreißenden Geschichten vergangener Zeiten.

„Unser alljährliches Festival verbindet Literatur und Musik aus einer geheimnisvollen Zeit auf unvergleichliche Weise zu einem fesselnden Ganzen. In ‚Verbotene Liebe‘ machen wir die Bühne frei für die zentralen Themen des frühen Mittelalters: epische Heldentaten, Ritterlichkeit als Leitprinzip des Handelns, Liebe, die auf die Probe gestellt wird“ , so Thomas Bieber, Intendant des Klangraum Dobra.

Das Programm im Überblick

30. Juni 2023, 20.30 Uhr, „Liebe macht blind“

Am ersten Abend wird die Geschichte um die Zeugung König Artus‘ erzählt: Sein Vater Uther, ein mächtiger Krieger, begehrt die Frau eines anderen: Igraine, die Ehefrau des Herzogs von Cornwall Gorlois. Durch einen Zauber gelingt es Uther, ihr als Gorlois zu erscheinen. Aus der Verbindung geht ein uneheliches Kind hervor: Artus, der spätere König Britanniens. Erzählt von Chris Pichler, vertont vom Ensemble Rumorum.

1. Juli 2023, 20.30 Uhr, „Der Fluch verbotener Liebe“

Das Thema der illegitimen Geburt wiederholt sich in den Geschichten um König Artus‘ Leben unter anderen Vorzeichen, denn König Artus zeugt mit Morgause einen unehelichen Sohn, der ihm zum Verhängnis werden soll: Mordred, Ritter der Tafelrunde, wird von Artus als Statthalter in Britannien eingesetzt. In Abwesenheit des Königs baut er seine Macht aus und erklärt Artus schließlich für tot, um selbst den Thron zu besteigen. In der Schlacht, die bei Artus‘ Rückkehr losbricht, töten die beiden einander. Erzählt von Karl Markovics, vertont vom Ensemble Rumorum.

2. Juli 2023, 18.00 Uhr, „Die Frau des Königs“

Eine der berühmtesten Liebesgeschichten des Mittelalters ist die zwischen dem Ritter Lancelot und Guinevere, der Frau des König Artus‘. Im Zentrum des dritten Abends steht die verbotene Liebe, die beiden zum Verhängnis wird. Erzählt von Max Simonischek, vertont vom Ensemble Rumorum.

Tickets für die Events des Klangraum Dobra sind auf oeticket.com bereits ab 27 Euro erhältlich. Bei Schlechtwetter finden die Veranstaltungen im Festsaal der Burgruine statt. Weitere Informationen auf klangraumdobra.at



