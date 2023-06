Doppelpack: Ströck und die Lobnig-Schwestern erhöhen die Schlagzahl

Ruder-Ass Magdalena Lobnig bekommt Verstärkung – im Boot und im #teamströck

Wien (OTS/LCG) - Mit Olympia-Bronzemedaillengewinnerin Magdalena Lobnig verbindet Ströck bereits seit 2016 eine langjährige Partnerschaft. Die Kärntnerin ist Österreichs erfolgreichste Ruderin, stand bei Welt- und Europameisterschaften sowie Weltcup-Regatten auf dem Siegerpodest. Nach erfolgreichen Jahren im Einer hat sich die 32-Jährige ein neues Ziel gesetzt: Sie möchte gemeinsam mit Schwester Katharina eine Olympia-Medaille im Doppel-Zweier gewinnen.

Für den ambitionierten „Sister Act“ rudern die Schwestern zurück zu ihren Wurzeln – bildeten die beiden doch schon in der Vergangenheit ein Erfolgsduo. Der Re-Start war vielversprechend; bei der Weltmeisterschaft 2022 verpasste das Duo eine Medaille nur ganz knapp auf dem vierten Platz. Im ersten Weltcup 2023 ruderten Schwestern gleich aufs Stockerl – und sind dabei auf den Geschmack gekommen.

Die familiengeführte Traditionsbäckerei Ströck erweitert nun die Partnerschaft und holt auch Katharina Lobnig ins Boot. Sie wird künftig im #teamströck über die Wellen gleiten. Rudern hat bei Ströck eine lange Tradition; nicht zuletzt, weil die Firmenzentrale in der Donaustadt in unmittelbarer Nachbarschaft des ersten Wiener Ruderclubs LIA gelegen ist. Auch mit dem österreichischen Ruderverband gibt es eine langjährige Partnerschaft, die weit über den Sport hinausgeht.

„Als familiengeführtes Traditionsunternehmen stechen wir in dieser Saison mit zwei erfolgreichen und zielstrebigen Schwestern in See. Die erfolgsgekrönte Partnerschaft mit Magdalena Lobnig im #teamströck findet jetzt eine sportliche Verlängerung. Zusammenhalt ist ein Erfolgsrezept, um hoch gesteckte Ziele zu erreichen. Durch das #teamströck geben wir Rückenwind durch ausgewogene Ernährung und die Förderung eines professionellen Umfelds“ , sagt Geschäftsführerin Irene Ströck.

„Backkunst und Rudern haben vieles gemeinsam. Kraft alleine genügt nicht – das perfekte Resultat entsteht durch Präzision und Technik. Wir sind immer auf der Suche nach dem perfekten Ruderschlag, der alleine fast nicht zu erreichen ist. Aber wenn man als Team rudert und das Boot richtig gut läuft – dann ist das ein Gefühl, das mit nichts zu vergleichen ist. Diesen Teamspirit erleben wir auch im #teamströck“ , so Magdalena Lobnig.

„Das erste ereignisreiche und wichtige Jahr im Doppel-Zweier war erst der Anfang. Wir haben große Ziele vor uns, auf die wir gemeinsam mit dem #teamströck Kurs nehmen. Ströck und uns treibt der gleiche Takt an: ständige Verbesserung, Streben nach Perfektion und familiäre Wertschätzung“ , erklärt Katharina Lobnig.

Gemeinsam auf Kurs: Lobnig-Schwestern haben große Ziele in Sicht

Sportlich ernst wird es für Magdalena und Katharina Lobnig wieder, wenn von 7. bis 9. Juli 2023 in Luzern (Schweiz) die traditionsreiche Weltcup-Regatta am Rotsee gefahren wird. Von 3. bis 10. September 2023 geht es im serbischen Belgrad um Weltmeisterschaftsmedaillen und die ersten Startplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris (Frankreich). Dort möchten die Lobnig-Schwestern den nächsten Schritt zu ihrem großen Traum machen und sich direkt qualifizieren.

Weitere Ausnahmetalente und Spitzensportler im #teamströck sind unter anderem die Synchronschwimmerinnen Eirini Marina, Anna-Maria und Vasiliki Alexandri, Gewichtheberin Bernadette Werle, die Läufer Elias Lachkovics und Andreas Vojta, Radfahrer und Extremsportler Michael Strasser, Windsurfer Theo Peter, Springreiterin Marie-Christine Sebesta sowie Rennradfahrer Tim Wafler. Der Österreichische Rodelverband, der Österreichische Ruderverband, der Österreichische Tischtennis Verband und die Ballettakademie der Wiener Staatsoper kommen mit dem #teamströck auf den Geschmack beispielgebender Bestleistungen und traditioneller Backkunst. Weitere Informationen auf stroeck.at/teamstroeck

AKTUELLE BILDER DER SPITZENSPORTLERINNEN

