Türk Telekom und ZTE stellen die nächste Generation des Tivibu vor

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologielösungen, gab heute bekannt, dass Türk Telekom am 14. Juni in Zusammenarbeit mit ZTE und Netaş die TV-Plattform Tivibu der nächsten Generation eingeführt hat, die auf ihrer größten IPTV/OTT-Plattform in der Türkei basiert. Die Plattform wird die Zufriedenheit der Endnutzer mit ihren neuen Videoanwendungen erheblich steigern.

Tivibu basiert auf deren größten IPTV/OTT-Plattform in der Türkei in Zusammenarbeit mit Türk Telekom und ZTE

Diese Plattform hat die Integration und das Docking von mehr als zehn Drittanbietern sowie die Umstellung aller Plattformen und Set-Top-Boxen abgeschlossen und bedient Millionen von Nutzern im Live-Netzwerk

Türk Telekom, das Pionierunternehmen der digitalen Transformation in der Türkei, hat in den letzten Jahren mit seinem Produkt Tivibu seinen Abonnenten immer mehr benutzerfreundliche Funktionen und reichhaltigere Inhalte geboten. Das Unternehmen hat versucht, seinen Abonnenten mehr Funktionen und vielfältigere Videoinhalte zu bieten und mehr Abonnenten zu gewinnen. Mit der neuen Benutzeroberfläche und den erweiterten Funktionen von Tivibu können Tivibu-Kunden die Wiedergabe von Inhalten, die auf mehreren Geräten wie IPTV, Web, Smart TV, Apple TV/Android TV, Smartphones oder Tablets abgespielt oder angehalten wurden, nahtlos fortsetzen. Diese geräteübergreifende Funktionalität ermöglicht es den Nutzern, dort weiterzumachen, wo sie aufgehört haben, und ihr Seherlebnis von jedem dieser Geräte aus fortzusetzen, wann immer sie wollen. Dies entspricht in hohem Maße den Anforderungen der verschiedenen Nutzer an die Anzeige und Verfolgung von Inhalten.

Es ist erwähnenswert, dass die von Türk Telekom, ZTE und Netaş gemeinsam entwickelte End-to-End-IPTV/OTT-Plattform eine bedeutende Rolle auf dem internationalen IPTV/OTT-Markt gespielt hat. Diese Plattform diente vielen Betreibern als Demonstrationsobjekt, um ihre Fähigkeiten bei Wartung und Betrieb zu demonstrieren.

Durch die Nutzung der hochmodernen IPTV-Infrastruktur von ZTE, die für ihre Flexibilität bekannt ist, und die Ergänzung durch die Schnittstellen- und Anwendungsentwicklung von Netaş, die Testmöglichkeiten und die beispielhaften Installationsdienste bietet Tivibu seinen Abonnenten in der Türkei eines der fortschrittlichsten und modernsten Fernseherlebnisse der Welt.

Tivibu hat auch aktiv das Google-Ökosystem eingeführt und damit ein neues Modell zur Umsatzsteigerung geschaffen, das mehr Mehrwertgeschäfte und flexiblere Betriebsmittel bietet. Diese Plattform hat die Integration und das Andocken von mehr als zehn Drittanbietern sowie die Umstellung aller Plattformen und Set-Top-Boxen abgeschlossen und bedient Millionen von Nutzern im Live-Netz.

Jeden Tag können nun immer mehr Abonnenten den großartigen Videodienst von Türk Telekom nutzen. ZTE wird auch in Zukunft eng mit Türk Telekom zusammenarbeiten und sich auf die Entwicklung von Videoprodukten und Geschäftsinnovationen konzentrieren, um gemeinsam die Entwicklung neuer Videodienste zu beschleunigen.

