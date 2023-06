Annika Farin, globale Vorsitzende von Amrop, für drei weitere Jahre gewählt

Brüssel (ots/PRNewswire) - The Amrop Partnership, ein erstklassiges Beratungsunternehmen für Führungskräfte und Führungskräftesuche mit 67 Büros in 54 Ländern, hat Annika Farin aus Hamburg, Deutschland, für eine zweite dreijährige Amtszeit als Vorsitzende wiedergewählt, um die globale Group zu führen.

Seit ihrer ersten Wahl im Jahr 2020 hat Farin, die Gründungspartnerin von Amrop in Deutschland ist, die globale Partnerschaft von Amrop erfolgreich durch die Pandemie geführt sowie gleichzeitig eine starke strategische Allianz mit dem US-amerikanischen Unternehmen JM Search aufgebaut und die Gruppe erheblich erweitert.

„Wir sehen die Führungskräftesuche und die Beratung von Führungskräften immer noch als eine Kunst an. Sie wird von so vielen aktuellen Trends unterstützt und gleichzeitig herausgefordert, darunter Social Media und KI. Unsere Gründungspartner haben Amrop vor fast 50 Jahren ins Leben gerufen, um unseren Kunden individuelle Dienstleistungen anzubieten, denen wir uns heute mehr denn je verschrieben haben", so Farin.

Auf die Frage nach den Gründen für ihre erfolgreiche Führung der Firma erklärte Farin: „Wir haben fast 200 starke, sehr unternehmerisch denkende Partner rund um den Globus. In unserem Unternehmen geht es darum, Ideen anzuregen, Kommunikation zu ermöglichen und das zu pflegen, was unser größtes Kapital ist – unsere Kultur."

Was kommt in ihrer zweiten Amtszeit? „Es gibt viele Herausforderungen für unsere Kunden, sei es die Energiewende, der Mangel an Talenten aufgrund einer alternden Erwerbsbevölkerung in vielen Teilen der Welt oder die ständige Notwendigkeit einer besseren Governance in allen Branchen. Unsere Rolle als strategischer Berater wird sich in den nächsten Jahren noch weiter entwickeln. Wir sind zuversichtlich, dass wir unsere Partnerschaft noch weiter ausbauen können."

Im Anschluss an die Generalwahl wurden außerdem zwei neue Mitglieder in den Global Board von Amrop berufen: Jeff Rosin, Managing Partner bei Amrop Rosin Canada, und Mikael Norr, Managing Partner bei Amrop Sweden.

Um mehr über Amrops Dienstleistungen im Bereich Führungsberatung und Führungskräftesuche zu erfahren, besuchen Sie bitte www.amrop.com.

Informationen zu Amrop

Amrop ist ein globales Beratungsunternehmen für Führungskräfte und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Führungskräftesuche, Vorstands- und Führungsberatung an. Wir beraten die dynamischsten und agilsten Unternehmen der Welt bei der Identifizierung und Positionierung von „Leaders For What's Next" – und das über Ländergrenzen hinweg und auf Märkten in aller Welt. Amrop wurde 1977 gegründet und ist in Asien, EMEA und Nord- und Südamerika tätig.

