Jugend trifft auf Politik: 4. Österreichische Jugendkonferenz eröffnet

Rund 70 junge Menschen aus allen Bundesländern und Südtirol fordern in einer dreitägigen Konferenz in Salzburg mehr Nachhaltigkeit und Inklusion von der Politik ein.

Wien/Salzburg (OTS) - „Junge Menschen wollen mitgestalten“, das betonte Sabrina Prochaska, Vorsitzende der Bundesjugendvertretung (BJV), bei der heutigen Eröffnung der 4. Österreichischen Jugendkonferenz, die in diesem Jahr in Salzburg stattfindet. Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek richtete Begrüßungsworte an die Teilnehmer*innen. Rund 70 junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren aus ganz Österreich und Südtirol sind Teil der dreitägigen Konferenz und werden am 23. Juni mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm sowie den Jugendlandesrät*innen der Bundesländer über mehr Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Inklusion diskutieren. „Leider ist es noch immer nicht selbstverständlich, dass wir junge Menschen mitentscheiden dürfen, selbst bei Themen, die uns in besonderem Ausmaß betreffen. Als Bundesjugendvertretung wollen wir mit der Jugendkonferenz Jugendlichen die Chance geben, ihre Ideen auszutauschen und ihre Anliegen direkt an die Politik weiterzugeben“, betont Prochaska.

Neben der Umsetzung der Youth Goals (der europäischen Jugendziele) auf regionaler, nationaler und EU-Ebene werden die Konferenz-Teilnehmer*innen auch die Ergebnisse der österreichweiten Befragung des EU-Jugenddialogs mit den Politiker*innen thematisieren. Im Zuge der Umfrage, die der Jugenddialog in der BJV im Frühjahr präsentiert hat, gaben von 1.500 jungen Menschen unter 30 Jahren drei Viertel der Befragten an, dass bei politischen Entscheidungen rund um Klima- und Umweltschutz ihre Anliegen kaum Gehör finden.

„Die Klimakrise zählt zu den größten Herausforderungen unserer Zeit und sie trifft besonders Kinder und Jugendliche. Sie sitzen aber nicht dort, wo heute die politischen Entscheidungen fallen. Deswegen ist es wichtig, dass die Politik ihnen zuhört, egal ob auf Bundesländer-Ebene, in ganz Österreich oder innerhalb der Europäischen Union“, sagt Prochaska und betont die Wichtigkeit des Jugenddialogs in dessen Rahmen die 4. Österreichische Jugendkonferenz stattfindet. „Der Jugenddialog ist ein EU-weiter Prozess, der die Interessen und Bedürfnisse junger Menschen sichtbar macht. Als BJV sehen wir es als unseren Auftrag mit der Umsetzung dieses Dialogs in Österreich jungen Menschen Beteiligung von lokaler bis zur europäischen Ebene zu ermöglichen“, so die BJV-Vorsitzende.

Über die Jugendkonferenz

Die 4. Österreichische Jugendkonferenz findet von 21.-23.6. im Kolpinghaus und im Bildungs- und Konferenzzentrum St. Virgil in Salzburg statt. Organisiert wird die 4. Österreichische Jugendkonferenz von der Koordinierungsstelle EU-Jugenddialog in der Bundesjugendvertretung, gemeinsam mit den Landesjugendreferaten, allen voran das Landesjugendreferat Salzburg, und dem Bundeskanzleramt und wird von der Europäischen Union kofinanziert. An den ersten beiden Tagen stehen Austausch, Arbeit an Ideen und Workshops auf dem Programm. Der Dialog zwischen den jungen Teilnehmer*innen mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm und den Jugendlandesrät*innen der Bundesländer wird am Freitag, 23.6., von 11-12 Uhr durchgeführt.

