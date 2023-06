Theater, Kabarett, Lesungen und mehr

Von „Ein seltsames Paar“ bis zum „Theaterspaß im TAM-Garten“

St.Pölten (OTS) - Morgen, Donnerstag, 22. Juni, setzt das Lastkrafttheater seine diesjährige Tournee mit Neil Simons „Ein seltsames Paar“ in der Regie von Nicole Fendesack vor dem Schloss Kottingbrunn fort; Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen beim Lastkrafttheater unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail info @ lastkrafttheater.com und www.lastkrafttheater.com.

Am Freitag, 23. Juni, feiert ab 20 Uhr im Südbahnhotel Semmering Joshua Sobols „Alma – A Show biz ans Ende“ in der Inszenierung von Paulus Manker Premiere. Das Publikum folgt auch diesmal den Darstellerinnen und Darstellern auf ihren Wegen durch die Stationen im Leben von Alma Mahler-Werfel und entscheidet, in welche der miteinander verwobenen Handlungsstränge es eintaucht. Folgetermine:

24., 25., 29. und 30. Juni, 1., 2., 6., 7., 8., 9., 13., 14., 15., 16., 20., 21., 22., 23., 27., 28., 29. und 30. Juli sowie 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12. und 13. August jeweils ab 20 Uhr. Nähere Informationen unter 02664/2690-200 und www.suedbahnhotel-kultur.at bzw. www.alma-mahler.com.

Ebenfalls am Freitag, 23. Juni, feiert ab 18 Uhr im Steinbruch Dambach die diesjährige Open-Air-Sommerproduktion des Theaters Purkersdorf Premiere: „Dr. Dolittle“ zeigt in der Theaterfassung der Regisseurin Regina Sykora die Geschichte des schrulligen Arztes, der lieber mit Tieren spricht als Menschen zu behandeln; konzipiert ist das von Caroline Vasicek musikalisch begleitete Stück für Kinder ab fünf Jahren. Gespielt wird bis 16. Juli, jeweils Freitag, Samstag und Sonntag ab 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter www.theater-purkersdorf.at.

Die Theatergesellschaft Geitzendorf bringt am Freitag, 23. Juni, in Geitzendorf erstmals ihre Open-Air-Produktion des Schwanks „Der Raub der Sabinerinnen“ von Franz und Paul von Schönthal in der Bearbeitung von Curd Goetz zur Aufführung; Beginn ist um 20 Uhr. Zu sehen ist die Liebeserklärung an die Bretter, die die Welt bedeuten, weiters am 24., 25. und 30. Juni sowie 1. und 2. Juli jeweils ab 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter e-mail info @ theatergesellschaft.at und https://theatergesellschaft.at.

Eine vierte Premiere am Freitag, 23. Juni, geht im Hof des Barockschlössls von Mistelbach über die Bühne, wo die Bunte Bühne Mistelbach ab 19.30 Uhr mit „Wie im Himmel“ von Kay Pollak in der Fassung des Theaters in der Josefstadt ihren 100. Geburtstag feiert. Gespielt wird das Stück über einen gefeierten Dirigenten, der in seinem schwedischen Heimatdorf den Kirchenchor zu einer verschworenen Gemeinschaft macht, in Folge am 24. und 25. Juni sowie 1. und 2. Juli jeweils ab 19.30 Uhr. Karten beim Bürgerserice Mistelbach unter 02572/2515-2130 und http://karten.mistelbach.at; nähere Informationen unter www.buntebuehne.at.

Am Samstag, 24. Juni, beendet der „Klangraum Waidhofen an der Ybbs“ ab 19.30 Uhr in der Bürgerspitalkirche von Waidhofen an der Ybbs sein diesjähriges Programm mit „Der englische Patient“ von Michael Ondaatje. In der Rolle des verwegenen Entdeckers ist Max Simonischek angekündigt, den Soundtrack liefern Beni Schmid an der Violine und Kiron Atom Tellian am Klavier. Nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice Waidhofen an der Ybbs unter 07442/511, e-mail post @ waidhofen.at und www.klangraeume.at.

Am Samstag, 24. Juni, gastiert auch Dirk Stermann mit seinem aktuellen Programm „Zusammenbraut" im Rahmen von „Humor im Schloss“ im Innenhof des Schlosses Hunyadi in Maria Enzersdorf; Beginn ist um 20 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Marktgemeinde Maria Enzersdorf unter 0676/884030, e-mail gemeindeamt @ mariaenzersdorf.gv.at und www.mariaenzersdorf.gv.at.

Texte, Parodien, Gedichte u. a. unter dem Motto „Über uns" liest Norbert Neumüller am Samstag, 24. Juni, ab 16.30 Uhr im Gasthaus Hauswiese in Baden. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen bei der Kulturabteilung der Stadtgemeinde Baden unter 02252/86800-520 und e-mail kultur @ baden.gv.at.

Schließlich beendet das TAM, das Theater an der Mauer in Waidhofen an der Thaya, die Saison am Samstag, 24., und Sonntag, 25. Juni, mit einem „Theaterspaß im TAM-Garten“. Beginn der von Franz Wieczorek musikalisch begleiteten Szenen ist jeweils um 18 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim TAM unter 02842/52955, e-mail theater @ tam.at und www.tam.at.

