FPÖ-Angerer zu Strompreis-Klage der Arbeiterkammer: „Wichtiger Mitstreiter im Kampf gegen die Strompreis-Abzocke!“

FPÖ fordert günstigen und fairen Strompreis für alle Kärntner und sofortigen Stopp der Preiserhöhungen

Klagenfurt (OTS) - Erfreut über die Klage der AK Kärnten gegen die Kelag wegen der geplanten Strompreis-Verdoppelung zeigt sich heute der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer. „Zumindest die Arbeiterkammer mit Präsident Günther Goach ist bereits auf Linie der Freiheitlichen. Es freut mich, dass wir mit der Arbeiterkammer einen wichtigen Mitstreiter im Kampf gegen die geplante Strompreis-Abzocke durch die Kelag-Vorstände haben. Es wäre aber die Aufgabe der großen Sozialpartner-Parteien SPÖ und ÖVP, gegen die Strompreis-Verdoppelung tätig zu werden. Stattdessen haben SPÖ und ÖVP gestern im Sonderlandtag Verteidigungsreden für die Strompreiserhöhungen gehalten“, kritisiert Angerer und weiter: „Wir werden nicht lockerlassen. Die FPÖ fordert einen günstigen und fairen Strompreis für alle Kärntner!“

Diesen günstigen Strompreis für alle sicherzustellen wäre die zentrale Aufgabe von SPÖ-Konsumentenschutzreferentin LHStv. Gaby Schaunig. „Die SPÖ ist in der Landesregierung für den Konsumentenschutz verantwortlich, kriegt aber nichts auf die Reihe. Bereits bei der Diskussion um die Strom-Grundversorgung letzten Herbst hat sich Schaunig auf die Seite der Energiekonzerne statt auf die Seite der Bürger gestellt. Es ist nicht vereinbar, dass Schaunig mit den Energiekonzernen unter einer Decke steckt – wie sie auch gestern im Landtag wieder bewiesen hat – und gleichzeitig Konsumentenschutzreferentin ist“, so Angerer. „SPÖ und ÖVP sollen das Konsumentenschutzreferat gleich streichen, weil sie ohnehin nichts für die Kärntner Konsumenten machen!“, fordert Angerer.

„Es stellt sich die Frage, wann nach der Arbeiterkammer endlich auch die Wirtschaftskammer aufwacht, denn zehntausende Unternehmer stöhnen unter den hohen Energiepreisen. Von der ÖVP haben sie hier keinerlei Unterstützung zu erwarten! Die Hand der FPÖ bleibt weiter ausgestreckt. Jeder, der mit uns gegen die geplante Strompreis-Abzocke in Kärnten kämpfen will, ist herzlich willkommen“, so der FPÖ-Chef.

