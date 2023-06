VP-Arnoldner ad Happel-Stadion: Länderspiele brauchen in der Bundeshauptstadt Wien einen Platz

ÖFB will Länderspiele künftig vermehrt in Linz abhalten – Bundeshauptstadt muss dem ÖFB ein passendes Stadion bieten

Wien (OTS) - „Seit Monaten drängt die Wiener Volkspartei auf konkrete Konzepte das Happel-Stadion betreffend. Doch statt Lösungen wie eine Sanierung des Stadions zu erarbeiten, wurden wir noch im Mai vom zuständigen Stadtrat Hacker auf eine Gesamtanalyse des baulichen Zustands am Ende des Jahres vertröstet“, so die Sportsprecherin der Wiener Volkspartei Gemeinderätin Bernadette Arnoldner über die Ankündigung des ÖFB, Länderspiele künftig vermehrt in Linz statt in Wien abzuhalten.

„Als gebürtige Oberösterreicherin bin ich dem LASK dankbar, dass das ÖFB-Team ihr neues Stadion nutzen darf, aber österreichische Länderspiele sehe ich zukünftig wieder in der Bundeshauptstadt“, so Arnoldner weiter, die dem Nationalteam zu ihrem gestrigen Sieg beim Länderspiel gegen Schweden gratuliert.

Daher braucht es schnell konkrete Lösungen, um dem ÖFB eine passende Spielstätte bieten zu können. „Einen Neubau des Happel-Stadions hat Stadtrat Hacker bereits im Februar ausgeschlossen. Daher braucht es nun rasch einen umfassenden und raschen Sanierungsplan - die letzte Renovierung des Happel-Stadions liegt mittlerweile über 14 Jahre zurück! Die Stadt Wien brüstet sich gerne mit ihrem selbst ernannten Titel als Sportstadt, kann aber nicht einmal dem österreichischen Fußball-Nationalteam ein Stadion für seine Länderspiele bieten. Stadtrat Hacker muss jetzt dringend handeln!“

