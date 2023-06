NEOS Wien/Ottakring: Demo für fairere Sonntagsöffnung am Yppenmarkt

NEOS Ottakring fordern, dass auch am Yppenplatz und Brunnenmarkt alle Lokale sonntags länger als 17 Uhr öffnen dürfen.

Wien (OTS) - Die Sonntagsöffnung auf den Wiener Märkten ist ein großer Erfolg der Fortschrittskoalition. Leider gibt es nach wie vor Bezirke, in denen von der Bezirksvorstehung angeordnete restriktive Öffnungszeiten einen fairen Wettbewerb unmöglich machen. Dagegen wollen NEOS Ottakring vorgehen und veranstalten kommenden Sonntag eine Demonstration inklusive Pop-Up-Schanigarten am Yppenplatz.

„Schon seit langem machen wir darauf aufmerksam, dass es nicht nachvollziehbar ist, warum einige Lokale am Yppenplatz sonntags bereits um 17:00 schließen müssen, während andere geöffnet bleiben dürfen. Das führt zu einer ungleichen Situation. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern wollen wir mit unserem Pop-Up-Schanigarten nicht nur für Stimmung sorgen, sondern auch gegen die restriktiven Öffnungszeiten demonstrieren“, so Ludwig Hetzel, Klubobmann der NEOS Ottakring.

Gestartet wird am Sonntag, den 25. Juni um 17:00 Uhr am Yppenplatz, um gemeinsam für längere Öffnungszeiten der Lokale am Yppenplatz und Brunnenmarkt zu protestieren.

