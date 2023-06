Mikromobilitäts-Pionier Bird erhält Dienstleistungskonzession für E-Scooter in Wien

Wien (OTS) - Bird, ein weltweit führender Betreiber geteilter Mikromobilität, erhält nach einem städtischen Auswahlverfahren den Zuschlag für eine Dienstleistungskonzession in Wien. Somit bleibt der E-Scooter Branchenpionier weiter Mobilitätsdienstleister in der Bundeshauptstadt und kann die Bewilligung seiner nachhaltigen E-Scooter-Flotte für weitere drei Jahre sichern.

Der Vergabe war ein anspruchsvolles, mehrstufiges Vergabeverfahren der Stadt Wien und ein anschließendes Nachprüfungsverfahren eines unterlegenen Bieters vorausgegangen, in dem die Entscheidung der Stadt vom Verwaltungsgericht Wien bestätigt wurde. Der E-Scooterbetreiber Bird wurde aufgrund seines Mobilitätskonzepts ausgewählt, das ein besonderes Augenmerk auf Sicherheit, Nachhaltigkeit und technische Innovation setzt und somit eine stadtverträgliche Integration des Angebots und öffentliche Ordnung gewährleistet. Bird ist bereits seit 2018 in Wien aktiv.

Inhaltlicher Schwerpunkt des ausgewählten Konzepts ist die Verknüpfung mit dem bestehenden städtischen Angebot aus Öffis und Leihfahrrädern sowie die Einbindung der äußeren Bezirke in das Verleihsystem. So werden zu den Hauptverkehrszeiten gezielt Fahrzeuge an Verkehrsknotenpunkten bereitgestellt, um vor allem für Berufspendler:innen ein attraktives multimodales Angebot zu schaffen. Darüber hinaus wird das Parken an ausgewählten Standorten incentiviert.

Bird bietet Wien modernste Technologien und bewährte Verfahren zur Verbesserung der Langlebigkeit sowie dem Recycling der eigenen Fahrzeuge und bereichert dadurch die Bundeshauptstadt vor allem in Sachen Innovation und Nachhaltigkeit. Um den eigenen CO2-Fußabdruck zu minimieren, setzt das Unternehmen vollständig auf lokal emissionsfreie Logistikfahrzeuge wie E-Vans und Lastenräder, welche dazu genutzt werden, die eigene Flotte im Stadtgebiet zu verteilen und zu ordnen.

Für bestmögliche Ordnung am Straßenrand bietet Birds „VPS“-Technologie die derzeit umfassendste digitale Lösung zur Überwachung von korrektem Parkverhalten und unterstützt Nutzer:innen beim regelkonformen Abstellen an virtuellen und physischen Parkstationen. In Ergänzung werden die verpflichtenden Parkfotos, auch unter Einsatz künstlicher Intelligenz, am Ende jeder Fahrt individuell geprüft, um ordnungsgemäßes Abstellen zu gewährleisten.

„Wir sind sehr stolz auf das Vertrauen, das uns die Stadt Wien entgegenbringt. Mit unserem Betriebskonzept haben wir Verantwortung und Sicherheit in einem ehrgeizigen Projekt vereint und stellen in einem breiten Maßnahmenpaket die ordnungsgemäße und stadtverträgliche Nutzung unserer E-Scooter sicher!“, so Mark Alexander Friedrich, Sr. Government Partnerships Manager bei der Bird Rides Austria GmbH.

Bird ist ein Transportunternehmen, das erschwingliche, umweltfreundliche Mobilitätslösungen wie E-Scooter und E-Bikes in weltweit über 350 Städten und Gemeinden zur Miete anbietet. Das Unternehmen wurde 2017 vom Branchenerfinder Travis VanderZanden in den USA gegründet und brachte erstmals E-Scooter zur geteilten Nutzung auf die Straße. Dabei arbeitet Bird eng mit den Städten zusammen, in denen es tätig ist, um den Menschen vor Ort ein zuverlässiges, sicheres und erschwingliches Mobilitätsangebot zu bieten.

