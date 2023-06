Sonnenstrom fürs Burgtheater

VERBUND-Photovoltaikanlage auf dem Burgtheater liefert ab sofort 70.000 kWh Strom

Wien (OTS) - Rechtzeitig zum Sommerbeginn wurde auf dem Dach des Burgtheaters eine 300 Quadratmeter große Photovoltaikanlage installiert. Mit 63 kWp wird die Anlage jährlich rund 70.000 kWh Strom erzeugen und 51 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Nach der EMAS-Zertifizierung („Eco-Management and Audit Scheme“) im April, der Aufnahme in das Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit beim Berliner Theatertreffen im Mai und der Auszeichnung mit dem österreichischen Umweltzeichen im Juni setzt das Burgtheater damit einen weiteren entscheidenden Schritt in seiner nachhaltigen Entwicklung. VERBUND, Österreichs führendes Energieunternehmen hat die Anlage mit 150 PV-Modulen geplant und errichtet.

Mit dem Planungs- und Genehmigungsprozess der Photovoltaikanlage auf dem historischen Burgtheatergebäude wurde eine besondere Herausforderung gemeistert. Neben dem Bundesdenkmalamt waren vier Magistratsabteilungen der Stadt Wien und zahlreiche Expert*innen eingebunden.

„Mit der Photovoltaikanlage setzen wir ein starkes Signal für ökologisches Handeln im Kulturbetrieb. Sie ist ein wichtiger Mosaikstein in unserer Nachhaltigkeitsoffensive“, erklärt Robert Beutler, Kaufmännischer Direktor des Burgtheaters. Dazu auch Wiebke Leithner, Stellvertretende Kaufmännische Direktorin und Nachhaltigkeitsbeauftragte des Burgtheaters: „Das Leitprinzip einer nachhaltigen Entwicklung muss sich auch im kulturellen Handeln widerspiegeln. Deshalb haben wir uns für einen integrierten Zugang entschieden und setzen Nachhaltigkeit in allen Bereichen unserer Organisation Schritt für Schritt um. Als Impulsgeber eines dekarbonisierten Kulturbetriebs haben wir mit VERBUND einen verlässlichen, innovativen Partner für das Thema grüne Energie an unserer Seite.“

„Wir freuen uns ganz besonders über die Kooperation mit dem Burgtheater, dieser wichtigen europäischen Theaterinstitution. Dieses Projekt ist ein klarer Beweis, dass Denkmalschutz und Photovoltaik kein Widerspruch sind“, betont Michael Strugl, Vorstandsvorsitzender von VERBUND. „Wir sind überzeugt, dass eine grüne Zukunft für alle möglich ist. Deshalb treiben wir die Energiewende aktiv voran und bauen europaweit erneuerbare Energieanlagen massiv aus. Um die Klimaziele zu erreichen, müssen alle an einem Strang ziehen. Auch deshalb ist es so wichtig, dass bedeutende Kulturinstitutionen wie das Burgtheater mit gutem Beispiel voran gehen.“

Die bauliche Umsetzung der Anlage übernahm SOLAVOLTA. Das VERBUND Tochterunternehmen SOLAVOLTA ist Komplettanbieter für Photovoltaikanlagen und begleitet Kund*innen im privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich durch alle Schritte von Beratung, Planung, Förderabwicklung bis zur Montage und Inbetriebnahme von Sonnenkraftwerken jeder Größe.

Nachhaltigkeit im Burgtheater

Ausführliche Informationen zur Nachhaltigkeitsstrategie und zur Umwelterklärung des Burgtheaters finden Sie unter https://www.burgtheater.at/oekologische-nachhaltigkeit

