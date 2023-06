Alaba und Co. lassen ServusTV über Top-Quoten jubeln

Mit 19,9 Prozent erneut klarer Marktführer in der Zielgruppe 12-49 | Im Schnitt 842.000 Zuschauer beim Sieg gegen Schweden

Wals (OTS) - David Alaba und Co. bescheren ServusTV einen fulminanten Tagessieg! Österreichs größter Privatsender war am Dienstag mit 19,9 Prozent Marktanteil erneut mit großem Abstand Marktführer in der werberelevanten Zielgruppe (E 12-49). Das Ländermatch gegen Schweden erreicht einen Marktanteil von 45,7 Prozent (E 12-49), im Schnitt verfolgten 842.000 Zuschauer den überzeugenden Auftritt des österreichischen Nationalteams in der Qualifikation zur UEFA EURO 2024. Damit verzeichnete der Salzburger Privatsender den zweitstärksten Tag in der Sendergeschichte.



Erst vergangenen Sonntag konnte ServusTV mit den Motorsport-Königsklassen Formel 1 und MotoGP mit einem Tages-Marktanteil von 14,9 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe (E 12-49) voll punkten.

