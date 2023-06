ORF-III-Wochenhighlight: „Live vom Woodstock der Blasmusik“

Außerdem von 26. Juni bis 2. Juli 2023: Doku-Neuproduktionen – u. a. „Schladminger Bergseen“ und „K.u.k. Istrien in der Kvarner Bucht“

Wien (OTS) - Kabaretthighlights vom Donauinselfest 2023

Nach einem fulminanten Festival-Wochenende steht auch der Montagabend am 26. Juni 2023 noch ganz im Zeichen des Großevents und blickt zunächst mit einer neuen Folge „Kultur Heute Spezial“ zurück: „Das war das Donauinselfest“ (19.45 Uhr). Danach widmet sich der Abend den Kabaretthighlights vom Donauinselfest 2023. Im Hauptabend unterhält in einem Dacapo zunächst Kabarettist und Publikumsliebling „Gernot Kulis“ (20.15 Uhr). Anschließend gibt der Mühlviertler „Benedikt Mitmannsgruber“ (20.55 Uhr) Einblicke in die Welt seiner Kindheit, in das Landleben in einem kleinen oberösterreichischen Dorf und wie er seinen Alltag als einfühlsamer Veganer in diesem ländlichen Umfeld bestreitet. Den humoristischen Abend führt „Angelika Niedetzky“ (21.30 Uhr) mit ihrem neuen Programm „Der schönste Tag“ fort. Ab 23.20 Uhr geben „Eva Maria Marold“, „Isabell Pannagl“ und „David Stockenreitner“ ihre Programme vom Donauinselfest 2023 zum Besten.

Neue Folgen „MERYN am Montag“, „MERYNS sprechzimmer“ und „treffpunkt medizin“

Am Montag, dem 26. Juni, beantworten Siegfried Meryn und Yvonne Winhofer-Stöckl, Fachärztin für Innere Medizin/Endokrinologie und Stoffwechsel, in „MERYN am Montag“ die Fragen des Publikums zum Thema „Cholesterinwerte“ (18.45 Uhr). Am Mittwoch, dem 28. Juni, stellt sich eine neue Folge „MERYNS sprechzimmer“ die Frage: „Cannabis – Droge oder Heilpflanze?“ (22.30 Uhr). Es werden neue Forschungserkenntnisse zur medizinischen Wirksamkeit des Krauts sowie die Möglichkeit von Nebenwirkungen besprochen. Den Abend beschließt die „treffpunkt medizin“-Dokumentation „Gras auf Rezept – Medizinisches Cannabis im Kreuzfeuer“ (23.20 Uhr) über dessen Freigabe in Deutschland.

„ORF III Kulturdienstag“ mit den Doku-Highlights „K.u.k. Istrien in der Kvarner Bucht“ und „Die Reisen der Habsburger“

Der „ORF III Kulturdienstag“ präsentiert am 27. Juni den zweiten Teil der „Erbe Österreich“-Neuproduktion „K.u.k. Istrien in der Kvarner Bucht“ (20.15 Uhr). Karl Hohenlohe begibt sich in „Rijeka und Umgebung“ auf die Spuren vieler berühmter Persönlichkeiten, besucht ihre ehemaligen Domizile und entdeckt eine lebendige Stadt. Danach folgen zwei Teile der „Erbe Österreich“-Reihe „Die Reisen der Habsburger“ über „Kaiser Franz Joseph“ (21.05 Uhr) und „Kronprinz Rudolf“ (21.55 Uhr).

Neuproduktionen in „Heimat Österreich“, „Landleben“ und „Land der Berge“

Am Mittwoch, dem 28. Juni, begibt sich „Heimat Österreich“ in einer Neuproduktion zu den „Schladminger Bergseen“ (20.15 Uhr). Neben dem Naturschauspiel wirft die Doku auch einen Blick auf das Leben der Menschen, von der Eröffnung der Hütte bis zur Herstellung der Lebensmittel, der Bewirtung der Gäste und der Versorgung der Tiere. Danach beleuchtet eine neue „Landleben“-Ausgabe das Leben und die Natur „Rund um den Steyr-Nationalpark“ (21.05 Uhr). Anschließend widmet sich „Landleben“ dem „Bauernleben im Pongau und Pinzgau“ (21.55 Uhr). Am Donnerstag, dem 29. Juni, präsentiert „Land der Berge“ um 20.15 Uhr „Die schönsten Wanderwege Österreichs“. Die Neuproduktion geht der Frage nach, was es braucht, damit Wanderer und Wanderinnen die Zeit in den Bergen genießen können.

Live vom „Woodstock der Blasmusik“

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr steht auch heuer wieder eine ganze Reihe an Konzerten live vom „Woodstock der Blasmusik“, Europas größtem Brass-Festival mit der perfekten Mischung aus Swing, Jazz, Funk, Ska, Reggae oder Elektronik sowie jährlich mehr als 60.000 Besucherinnen und Besuchern, auf dem Programm des ORF-III-Kultursommers. ORF III überträgt in Kooperation mit dem Landesstudio Oberösterreich drei Tage lang (Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli) ausgewählte Acts aus Ort im Innkreis.

Am Freitag, dem 30. Juni, eröffnen „Sašo Avsenik & seine Oberkrainer“ (20.15 Uhr) das „Woodstock der Blasmusik“. Anschließend unterhalten „DeSchoWieda“ (21.35 Uhr), Folkshilfe (22.55 Uhr) sowie Lucky Chops (0.30 Uhr). Am Samstag, dem 1. Juli, stimmen „Das Gesamtspiel“ (18.20 Uhr) und die „Kaiser Musikanten“ (18.55 Uhr) auf den Abend ein. Danach steht ein Höhepunkt des Festivals auf dem Programm, wenn die „Original Woodstock Musikanten“ (20.15 Uhr) gute Stimmung verbreiten. Anschließend sorgen die „Keller Steff BIG Band“ (21.35 Uhr), „Querbeat“ (22.55 Uhr), „Viera Blech“ (0.30) und „Too Many Zoos“ (1.35 Uhr) für gute Unterhaltung.

Einen besonderen Programmpunkt dazu bietet ORF III am Sonntag, dem 2. Juli: den „Katholischen Gottesdienst vom Woodstock der Blasmusik“ (live, 10.00 Uhr). Für den perfekten Start in den letzten Festival-Tag sorgen „Vlado Kumpan und seine Musikanten“ (17.05 Uhr) sowie „Thomas Gansch & Blasmusik Supergroup“ (18.40 Uhr). Im Hauptabend rockt „VoixxBradler“ die Bühne beim „Woodstock der Blasmusik“. Die zehn Burschen aus dem oberösterreichischen Kremstal erobern als Bläserformation schon seit 2014 die heimische Musikszene. Zum Abschluss der Live-Übertragung präsentieren die „Fäaschtbänkler“ (21.50 Uhr) ein Konzert der Sonderklasse.

„Kultur Heute Spezial“ vom „Bachmannpreis“ und „Das große Schulschlusskonzert“

Am Donnerstag, dem 29. Juni, und Freitag, dem 30. Juni, meldet sich das wochentägliche Kulturmagazin „Kultur Heute“ mit einer Spezialausgabe zum diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis aus Klagenfurt (jeweils 19.45 Uhr). Ebenfalls am Donnerstag findet „Das große Schulschlusskonzert“ (13.00 Uhr) mit Hubert von Goisern statt, das ORF III live-zeitversetzt aus dem Musischen Gymnasium in Salzburg überträgt.

„Politik live“ und eine „Bundesratssitzung“

Auf dem Programm des politischen Donnerstags stehen in ORF III am Vormittag die Sitzung des Bundesrats (9.00 Uhr) sowie am Abend die letzte Ausgabe „Politik live“ (21.05 Uhr) vor der Sommerpause.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.

