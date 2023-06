Künstlerin Viktoria Tremmel installiert „Rote Liste“ im ORF Vorarlberg

Großes Interesse an Vernissage bei „Kunst im Funkhaus“

Wien (OTS) - Am Abend des 20. Juni 2023 trafen einander zahlreiche Kunstinteressierte in der „Kunsthalle FRO“ im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn, um bei der Ausstellungseröffnung von Künstlerin Viktoria Tremmel mit dem Titel „Rote Liste“ dabei zu sein.

Kunstvoller Hinweis auf ökologisches Desaster

Die Vorarlberger Künstlerin lebt und arbeitet in Wien. In ihrer raumfüllenden Installation „Rote Liste“ weist sie in der Reihe „Kunst im Funkhaus“ auf das gegenwärtige ökologische Desaster hin. Mit gemalten oder gezeichneten Tieren, die bereits ausgestorben oder vom Aussterben bedroht sind, inszeniert sie ein performatives Gedenken auf bedruckten T-Shirts.

ORF-Landesdirektor Markus Klement, Landtagsvizepräsidentin Monika Vonier sowie Kurator Marbod Fritsch eröffneten die neue Schau. ORF-Kulturkoordinatorin Jasmin Ölz erörterte im Gespräch mit Biologe Klaus Zimmermann (inatura – Erlebnis Naturschau Dornbirn) aktuelle ökologische Fragen.

Kulturparty bei coolem Sound

Nach der offiziellen Eröffnung konnte die Installation bei coolem Party-Sound von DJ Nasty Nessa bewundert und gefeiert werden. Mit dabei waren unter anderen Angelika Simma-Wallinger (Chefredakteurin ORF Vorarlberg), Alfred Geismayr (ORF-Stiftungsrat), Mario Leiter (designierter Landesparteivorsitzender SPÖ), Winfried Nußbaummüller (Leiter Kulturabteilung Land Vorarlberg), Maria Simma (Kulturamtsleiterin Feldkirch und Präsidentin Künstlervereinigung Vorarlberg), Roland Jörg (Kulturamtsleiter Dornbirn), Thomas Häusle (Direktor Kunstraum Dornbirn), Künstlerinnen und Künstler wie Tone Fink, Carmen Pfanner, Roland Adlassnigg, Uta Belina Waeger, Felix Holzer, Hubert Dobler, Jan Klammer oder Peter Lederer, Elke und Herbert Alber (Galerie Arthouse Bregenz), Margot Prax (Galerie.Z), Erhard Witzel (Quadrart Dornbirn), Herwig Bauer (Geschäftsführer poolbar Festival) oder Jutta Frick (Geschäftsführerin Gesundhotel Bad Reuthe).

Finissage für guten Zweck

Die Werke sind bis 17. September 2023 in der „Kunsthalle FRO“ zu besichtigen. Danach wird die Skulptur bei einer Finissage aufgelöst. Die rund 400 bedruckten T-Shirts können dabei für jeweils 40 Euro erworben werden. So wird der Hinweis auf das Artensterben im wahrsten Sinne des Wortes vom ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg ausgehend kunstvoll hinaus in die Welt getragen. Der Reinerlös kommt einem guten Zweck zugute.

Ausblick „Kunst im Funkhaus“

Die nächste Ausstellungseröffnung im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn geht am 7. Oktober 2023 anlässlich der „Langen Nacht der Museen“ über die Bühne. Künstlerin Alexandra Berlinger wird eine Installation realisieren, bei der unscheinbare Büropflanzen des ORF Vorarlberg klanglich mit den ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern verbunden werden.

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Stroj

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit | Events

Landesdirektion Vorarlberg | D-V

+43 5572 301-22554

sabine.stroj @ orf.at

vorarlberg.ORF.at