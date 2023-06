TERMINAVISO: Ernte-Pressefahrt am 29. Juni 2023 vormittags

“Angespannte Stimmung im österreichischen Ackerbau trotz guter Ertragsaussichten für Getreide“

Wien (OTS) - Dass die österreichische Landwirtschaft im Juni größtenteils von guten Getreideernteaussichten spricht, hat es schon lange nicht mehr gegeben. Welche Erträge erwartet werden, warum die Stimmung der Ackerbäuerinnen und -bauern trotzdem getrübt ist und was das alles mit Märkten und Herbstkulturen zu tun hat, beleuchten wir bei der diesjährigen

Ernte-Pressefahrt am 29. Juni 2023 nach

Leithaprodersdorf, Bezirk Eisenstadt-Umgebung im Burgenland

08:30 Uhr Bus-Abfahrt beim Burgtheater (Josef-Meinrad-Platz, 1010 Wien)

09:30 Uhr Ernte-Pressegespräch

(Betrieb Familie Menitz, Untere Hauptstraße 31, 2443 Leithaprodersdorf)

Ihre Gesprächspartner sind:

Josef Moosbrugger, Präsident der LK Österreich

Nikolaus Berlakovich, Präsident der LK Burgenland und LKÖ-Pflanzenbau-Ausschuss-Vorsitzender

10:45 Uhr Besichtigung div. Felder von Georg Menitz mit Fotomöglichkeit

11:15 Uhr Rückfahrt nach Wien

Über Ihre Teilnahme würden wir uns sehr freuen und ersuchen um Anmeldung per E-mail an c.jung-leithner@lk-oe.at oder Tel. +43 676 83441 8770 bzw. an m.tesch-wessely@lk-bgld.at oder Tel. +43 664 4102102.





Rückfragen & Kontakt:

Mag. Claudia Jung-Leithner,

Pressesprecherin & Leitung Kommunikation,

LK Österreich,

Tel.: +43 676 83441 8770,

E-Mail: c.jung-leithner @ lk-oe.at



Mag. (FH) Michaela Tesch-Wessely

Presse & Onlineredaktion

LK Burgenland

Tel.: +43 2682 702-100

E-Mail: m.tesch-wessely @ lk-bgld.at