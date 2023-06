25 Jahre McArthurGlen Designer Outlet Parndorf: Eine Erfolgsgeschichte auf dem Weg in die Zukunft

80 Millionen Besucher seit Start im Jahr 1998

2023: Umsatzplus von 8 Prozent gegenüber 2019

2023: 6,6 Mio. Euro Investment für Centerweiterentwicklung

Neue Fans aus den österreichischen Bundesländern, Europa, Südkorea, Mittleren Osten, Südostasien und Israel

Verlängerte Öffnungszeiten von 9-9 Montag bis Freitag von Juni bis August



Das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf hat sich von einer Idee auf der grünen Wiese vor 25 Jahren zu einem internationalen Hotspot und Lieblings-Designer Outlet entwickelt. Heute ist das Center mit seinen über 160 Designer-Stores weltweit bekannt und hat Fans in ganz Österreich, Europa und darüber hinaus. Der Fokus auf ein einzigartiges Shoppingerlebnis, ein vielseitiger Brand-Mix, ein breites Kulinarik- und innovatives Serviceangebot haben seit der Eröffnung über 80 Mio. Besuchende ins Designer Outlet Parndorf gebracht und das erste Halbjahr 2023 bringt ein Besucherhoch mit Zahlen über dem Vorpandemieniveau. Für die Zukunft wird kräftig weiter investiert: Geplante Investitionen in Höhe von 6,6 Mio. Euro treiben auch 2023 die Centerentwicklung voran – für Destination Joy am Puls der Zeit.

Das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf ist eine Erfolgsstory weit über Österreichs Grenzen hinaus. Es war eines der ersten der McArthurGlen Gruppe, Europas führender Inhaber, Entwickler und Betreiber von Designer Outlets. Eine Gruppe, die mit der heurigen Eröffnung von Paris-Giverny als Luxus-Shoppingdestination nahe Paris mit einem Portfolio von 25 Standorten in acht Ländern vertreten ist.

1998 wurde das Designer Outlet Parndorf auf der grünen Wiese errichtet, heute ist der Shopping-Hotspot mit mittlerweile rund 37.000 m² Verkaufsfläche und 160 Designer Stores eines der beliebtesten Designer Outlets Zentraleuropas und mit knapp 2.000 Arbeitsplätzen der größte private Arbeitgeber des Burgenlandes. Das innovative Centerkonzept und fünf sorgfältig geplante Bauphasen mit einer Gesamtinvestitionssumme von rund 200 Mio. Euro überzeugen Shoppingfans. Zum 15-jährigen Centerjubiläum (2013) kamen jährlich schon 4,4 Mio. Besucher ins Center, um ganzjährig Designermarken um bis zu -70 % zu erwerben, 5 Jahre später im Jahr 2019 hatte sich die Besuchermenge mit einer Rekordanzahl von 6,3 Mio. nochmals erhöht. Nach dem pandemiebedingten Besucherrückgang (3,3 Mio. im Jahr 2021) verzeichnete das Center schon im Jahr 2022 mit einer Gesamtzahl von 5,6 Mio. wieder ein sattes Plus von 73 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für 2023 wird eine weitere Steigerung auf ca. 6,4 Mio. Centerbesuchende erwartet. Und das, obwohl der internationale Tourismus in ganz Europa noch nicht ganz zurückgekehrt ist – dafür hat verstärkt Österreich und Europa das Center für sich entdeckt.

Ein Blick auf die Verkaufszahlen bestätigt ebenfalls unmissverständlich den Erfolg des Shoppingkonzeptes von McArthurGlen in Parndorf – auch nach und in Krisenzeiten: Der Umsatz legte im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2019 mit einem Plus von 8 Prozent kräftig zu – mit der Rückkehr internationaler Touristen wird erwartet, dass sich die positive Entwicklung auch in der zweiten Jahreshälfte fortsetzen wird. In 2023 ist ein Aufschwung im Vergleich zu den Pandemiejahren im Luxusmarkensegment (+14%) erkennbar, ebenso konnten die Kategorien Sportswear (+34%), Beauty (+49%), oder Süßwaren (+59%) außerordentliche Erfolge in 2023 erzielen.

Innovativer Expansionskurs mit Zukunftsvision

Dieser Erfolg ist dabei kein Zufall: In den letzten 25 Jahren ist das Marken-ABC des McArthurGlen Designer Outlet Parndorf von 40 Stores beim Start auf über 160 angewachsen – und Stillstand ist nicht in Sicht: Die breite Markenauswahl von A wie Armani, adidas über Boss, Coach, Jimmy Choo, Nike, L’Oréal, Villeroy & Boch, Versace, bis Z wie Zwilling kann sich sehen lassen. Allein im vergangenen Geschäftsjahr öffneten die Stores von 13 neuen Brands auf ca. 2.700 m² bestehender Shopflächen und stärkten das Profil des Centers weiter. Im Fashion-Bereich kamen etwa Pinko, Moschino & Alberta Ferretti und Kate Spade hinzu.

Heuer haben bereits sechs neue Marken im Center neu bzw. mit Shop-Refit eröffnet – wie Escada, Jack & Jones, van Laack und das regionale Highlight my burgenland Store. Mit den neuen Läden von Playmobil und Tommy Hilfiger Kids sind Shoppingfans der nächsten Generation im Fokus. Sie bieten gemeinsam mit bekannten Marken wie Guess Kids, Ravensburger, Haribo, Lindt und Manner alles, was Kinderaugen zum Leuchten bringt.

Auch für die kommenden Monate sind schon einige hochkarätige Neueröffnungen geplant – bekannte Brands kommen mit großzügigen Stores wie der brandneue Red Bull Alpha Tauri Shop – der erste Outletstore des Premium Fashion Labels der wertvollen Getränkemarke, Name It mit dem tollen Kinderkonzept der Bestseller-Gruppe, Valentino in einem neuen Store Fit und vergrößerter Fläche und die innovative, österreichische Love Brand im Gastrobereich Le Burger.

„Wir punkten immer wieder mit neuen Stores und vielen erweiterten Shop-Designs. Das Designer Outlet Parndorf ist auf einem mehr als positiven Weg. Während den schwierigsten Zeiten für den Handel haben bei uns internationale Designermarken in die Eröffnung von Flagshipstores und Weiterentwicklung ihrer Markenstores auf höchstem Level investiert und auch 2023 investieren wir weiter“, so Mag. Mario Schwann, General Manager Designer Outlet Parndorf.

Die positive Entwicklung zeigt sich an den Investitionen in Centerinfrastruktur und Aus- und Umbau von Shops. Heuer wird eine Summe von 6,6 Mio. Euro in die Hand genommen - unter anderem bekommen dabei 2.700 m² Shopfläche ein bauliches Make-Over bzw. einen neuen Store-Look. In den Pandemiejahren 2020 bis 2022 wurden 13,6 Mio. Euro investiert – ein Drittel der Centerfläche (über 12.000 m²) wurde so erneuert, davon alleine ca. 3.000 m² umgebaut. Das bedeutet eine Investition in die Centerentwicklung von 2020 bis 2023 in der Höhe von insgesamt über 20 Mio. Euro.

Österreich und Europa entdeckt das Designer Outlet für sich

Die erfolgreiche Weiterentwicklung des Centers wurde auch durch die pandemiebedingte bedeutende Veränderung seiner Besucherstruktur nicht gebremst. Besuchende aus der Region waren immer schon eine wesentliche Zielgruppe und schon direkt nach den ersten Lockdown-Öffnungen wurden nochmals mehr Fashionistas aus allen österreichischen Bundesländern zu Designer Outlet Parndorf-Fans – allen voran aus Oberösterreich, Salzburg, Steiermark und Kärnten. Nach den innereuropäischen Grenzöffnungen stießen auch wieder mehr Shoppingbegeisterte aus Nachbarstaaten und anderen Ländern des Kontinents hinzu – besonders starke Kundenzuwächse kommen aus Deutschland, Tschechien oder Rumänien.

Internationale Besucherströme mit Potential

Mittlerweile nimmt auch die Zahl außereuropäischer Besuchender wieder stark zu – sowohl im Bereich der Reisegruppen als auch der Individualreisenden.

Im aktuellen Jahr (2023) kommen die größten Kundengruppen außerhalb der EU (Tax Free Kunden) aus Südkorea, Südostasien, dem Mittleren Osten, Israel und Serbien. Das Designer Outlet Parndorf ist innerhalb der McArthurGlen Gruppe der Standort mit dem größten Anteil internationaler Gruppenreisen. Das Niveau am Tax Free Umsatz wächst aktuell sehr stark und hat heuer beinahe dreiviertel des Vorpandemieniveaus erreicht, die Tendenz geht klar und mit großem Potential nach oben.

Um den Aufenthalt internationaler Besuchende im Center so angenehm wie möglich zu gestalten, setzt das Designer Outlet Parndorf im Rahmen von Partnerschaften beispielsweise auf die Expertise der Österreich Werbung. So werden etwa Trainings für Centermitarbeiter zu verschiedenen Themen wie dem Umgang mit Gästen verschiedener Herkunft angeboten.

Vielseitige Erreichbarkeit – mit Öffis und E-Auto ins Outlet

Generell profitiert das McArthurGlen Designer Outlet Parndorf sehr von seinem idealen Standort im Dreiländereck Österreich – Slowakei – Ungarn. Damit verbunden hat das Center ein sehr großes und starkes Einzugsgebiet: Rund 5,4 Mio. Menschen erreichen das Designer Outlet Parndorf innerhalb von 90 Autofahrminuten. In einem Radius von einer Stunde sind es immer noch 3,6 Mio. Menschen. McArthurGlen hat das große Potenzial dieses Standorts schon vor 25 Jahren erkannt. Die Anreisemöglichkeiten werden kontinuierlich weiterentwickelt. Mittlerweile stehen 18 Ladepunkte für E-Autos bereit. Ein weiterer Ausbau der E-Ladeinfrastruktur im Laufe der kommenden Jahre ist bereits in Planung und soll in einer ersten Phase ca. 70 neue Ladepunkte beinhalten.

In den letzten Jahren ist es gelungen, das Center mit Shuttlebussen erreichbar zu machen, wie dem bewährten Shuttlebus direkt von vis-à-vis der Wiener Staatsoper oder einem Flixbus, der Budapest direkt mit Parndorf verbindet.

Seit November 2022 ist das Designer Outlet Parndorf außerdem via umweltfreundlichem, öffentlichem E-Bus auch ganz einfach vom Bahnhof Parndorf aus erreichbar und damit noch besser an den öffentlichen Fern- und Nahverkehr und an die drei Hauptstädte Wien, Bratislava und Budapest angebunden.

Einkaufstrend Shop & Relax – und abends einkaufen

Shopping ist mehr als Einkaufen, der Kunde erwartet ein Gesamterlebnis – diesen Trend hat Outletbetreiber McArthurGlen früh erkannt – und gilt mittlerweile als Best Practice und Pionier auf diesem Gebiet. An kaum einem anderen Ort bietet sich den Besuchenden die Möglichkeit, in einer inspirierenden und lockeren Shoppingatmosphäre durch so viele verschiedene Stores zu schlendern. Mit überaus beliebten Events und Aktionen wie beispielsweise der Fashion Shopping Week, die im März 2023 über 157.000 Besucher verzeichnete, oder dem WOMAN DAY verknüpft das Center ebenso wie mit den direkten Busverbindungen nach Neusiedl/See und Illmitz im Sommer ganz stark Freizeitgenuss und Shopping.

Dazu gehören auch großzügige zeitliche Möglichkeiten: Während es in anderen Bereichen des Handels zunehmend zu Verkürzungen der Öffnungszeiten kommt, sind im Designer Outlet die Stores seit Sommerstart noch länger für ihre Kundinnen und Kunden da. Mit großzügigen Öffnungszeiten Montag bis Freitag von 9 bis 21 Uhr, Samstag von 9 bis 18 Uhr ist seit dem 5. Juni auch entspanntes Sunset-Shopping noch besser möglich.

„Shopping ist längst viel mehr als nur Einkaufen, es ist zu einer Freizeitbeschäftigung geworden. Natürlich geht es bei uns weiterhin um Lieblingsbrands das ganze Jahr um bis zu -70%, aber eben auch um das Drumherum, wie Ambiente, Kulinarik, Entertainment und Kinderprogramm bis hin zur Möglichkeit, einen gemütlichen Kaffee und regionale Schmankerl in der Sonne zu genießen. Flagshipstores für jeden Geschmack sind genauso dabei, wie auch jede Menge internationaler Designerlabels, Marken für Kids und Schönes für daheim. Abends einkaufen wochentags bis 21h ist jetzt neu, und auch der Eventkalender des Centers ist dieses Jahr wieder prall gefüllt und sorgt für gute Laune“, so Mag. Mario Schwann, General Manager Designer Outlet Parndorf.

Familienfokus, Kinderbetreuung und Relax-Areas

Die verlängerten Öffnungszeiten stärken ebenso wie der Fokus auf Angebote für Familie und Kinder das Profil des Centers als Ort für alle Generationen. Während Eltern entspannt shoppen und eine Auszeit vom Alltag genießen, können sich Kinder ab Ende Juni im komplett umgebauten Kinder-Entertainmentbereich Dinoland mit Dschungelfeeling so richtig austoben. In Zusammenarbeit mit den Kinderfreunden werden hier Kinder ab 3 Jahre von einem pädagogisch ausgebildeten Team liebevoll betreut. Für 3 Euro pro Stunde bei einer maximalen Betreuungszeit von 3 Stunden. Kinder aller Altersstufen haben viel Spaß und Bewegung auf den modernen und frei zugänglichen Outdoor-Spielplätzen. Mit immer wieder frischen Highlights wie dem Spielplatz nähe adidas, der gerade erneuert und mit neuen Attraktionen bestück wird.

Kulinarische Weltreise mit österreichischen Wurzeln

Zeit nehmen und genießen lautet das Motto des Designer Outlet Parndorf: Dafür sorgt auch die ständige Weiterentwicklung des vielfältigen Kulinarik und Gastronomieangebots vor Ort auf ca. 2.000 m²: Das weltberühmte Sacher Hotel mit seinem Sacher Café Konzept in Parndorf, das regionale Konzept Lia’s, wo man regionale wie auch mediterrane Köstlichkeiten bekommt und ganz neu die Eröffnung von Le Burger als weiteres kulinarisches Highlight mit österreichischen Wurzeln, das im Juni eröffnet. Großer Beliebtheit erfreut sich darüber hinaus die große Foodtruck-Area im Center mit internationalem Street Food von Pizza über Burger, Burritos und jetzt neu auch Kebab bis hin zum Veganista-Eis aus Wien ist hier für jeden Geschmack etwas dabei.

Im Designer Outlet als Partner der Region wird auch auf Regionalität gesetzt: Seit Mai sorgt die Eröffnung des my burgenland Shop des Burgenland Tourismus mit seinen knapp 600 regionalen Genüssen von über 150 Produktionsbetrieben aus der Region für Schlagzeilen, der seither Schmankerl zum Genießen auf der einladenden Terrasse im Center oder für zu Hause anbietet. „Mit der vollen burgenländischen Power aus Genuss, Kulinarik, Wein und Tourismus können wir das Burgenland so bei unseren Gästen aus Österreich, Europa und darüber hinaus noch bekannter machen“, so Mag. Mario Schwann, General Manager Designer Outlet Parndorf.

LED, Photovoltaik und Zero Waste

Das Designer Outlet Parndorf leistet seinen Beitrag, nachhaltig und ressourcenschonend zu agieren. Im gesamten Center wird zu 100 % Strom aus erneuerbarer Energie verwendet. Durch den Einbau von Wärmepumpen wird in den öffentlichen Bereichen komplett auf Gas verzichtet, ein geplanter Ausbau von Photovoltaik hilft dabei, den benötigten Strom zum Teil selbst herzustellen. Und mit dem flächendeckenden Einsatz von LED-Beleuchtung wird hier eine noch größere Einsparung erreicht.

Aufgrund der Smart Metering Technologie ist das Center in der Lage, eine kontinuierliche Überwachung des Strom-, Gas- und Wasserverbrauchs anzubieten und damit ein schnelles Eingreifen bei Abweichungen zu ermöglichen. Mit einem strengen Abfallmanagementsystem ist es gelungen, den anfallenden Müll thermisch oder durch Recycling zu 100 % einer Wiederverwertung zuzuführen.

Auch heimischen Gewässern sowie der Flora und Fauna um das Designer Outlet Parndorf wird große Aufmerksamkeit geschenkt. Die Oberflächenwasser werden ökologisch behandelt, bei der Landschaftsgestaltung wird mit dem Nationalpark Seewinkel zusammengearbeitet. Zudem gibt es strenge Umweltvorgaben bei den einzelnen Shops. Dieses Engagement wird von zahlreichen Auszeichnungen bestätigt – unter anderem durch drei ISO-Zertifizierungen (ISO 14001 – Umweltmanagement, ISO 50001 – Energiemanagement und ISO 45001 – Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit).

Die Zukunft des Shoppings – Erlebnis, Value for money, Qualität

„Wir wollen weiterhin das Thema Retail und Entertainment so fokussiert bearbeiten, dass es für jeden Kunden gute Gründe und viel Freude gibt ins Designer Outlet Parndorf zu kommen. Ein Besuch im Designer Outlet – das ist wie ein paar Stunden Urlaub, dieses Gefühl möchten wir für unsere Gäste schaffen, auch in Zukunft“, schließt Mag. Mario Schwann, General Manager Designer Outlet Parndorf.





