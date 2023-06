VPNÖ-Mandl ad Grüne: Aussagen zu Italiens Ministerpräsidentin Meloni völlig ahnungslos

St. Pölten (OTS) - „Völlig ahnungslos“, so charakterisiert Lukas Mandl, niederösterreichischer Europaabgeordneter, der unter anderem in den Ausschüssen für Äußeres sowie innere Sicherheit und Verteidigung verhandelt, die Aussagen der Grünen zum Europa-Forum Wachau.

„Giorgia Meloni hat als Regierungschefin bisher gute Arbeit geleistet: Proeuropäisch und konstruktiv. Kein einziges der Adjektive, die von den Grünen auf Meloni gemünzt werden, ist durch Melonis Politik als Regierungschefin gerechtfertigt. Anders als von den Grünen in dem Raum gestellt wird zeigt die italienische Ministerpräsidentin viel Menschlichkeit in der herausfordernden Arbeit zur Bewältigung der Migrationsströme. Bei dieser für ganz Europa wichtigen Arbeit ist Meloni eine verlässliche Partnerin. Sie wurde etwa vom sozialdemokratischen deutschen Kanzler Olaf Scholz empfangen. Dass die Regierungschefin Italiens beim Europa-Forum Wachau sprechen wird, zeigt ein Mal mehr die europapolitische Kraft und Bedeutung Niederösterreichs“, so Mandl.

Der Europaabgeordnete macht klar: „Eine Wortwahl wie jene der Grünen gegenüber Regierungschefs unserer Partnerstaaten sind Entgleisungen und auf das Schärfste zurückzuweisen. Solche Aussagen können dem Ansehen Österreichs in Europa und auf der Welt Schaden zufügen.“

„In ihren Aussagen schrecken die Grünen nicht einmal davor zurück, das jüngste Verbrechen auf dem Mittelmeer, das hunderten Menschen das Leben gekostet hat, mit Meloni in Zusammenhang zu bringen. Daher sei ein Mal mehr gesagt: Es sind nicht die EU und ihre Mitgliedsstaaten verantwortlich. Es ist das menschenverachtende Netzwerk der organisierten Schlepperkriminalität, das Menschen in den Tod schickt. Über diese Kriminellen sagte die sozialdemokratische schwedische EU-Kommissarin Ylva Johansson deutlich: ‚Sie schicken Menschen nicht nach Europa, sondern in den Tod.‘ – Es wird Zeit, dass auch die Grünen sehen, dass es für unsere Landsleute und auch für alle Menschen auf den Fluchtrouten dringend notwendig und wichtig ist, die Vernetzung der konstruktiven Kräfte europaweit zu leben, wie das mit dem Europa-Forum Wachau in hervorragender Weise geschieht“, so Mandl abschließend.

