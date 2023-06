Toto: Doppeljackpot – 13.000 Euro warten im 13er-Rang

Jackpot beim Zwölfer – rund 5.000 Euro warten

Korrektur zu OTS_20230621_OTS0051

Wien (OTS) - All jene Toto Fans, die in der Runde 24 nicht zum erwünschten Erfolg gekommen sind – und das sind alle, denn es gab weder einen Dreizehner noch einen Zwölfer – werden wohl in den mehr als beachtlichen Erfolgen des österreichischen Nationalteams gegen Belgien und Schweden Trost finden. Und haben gleichzeitig die Chance, in der nächsten Runde noch mehr zu gewinnen. Denn beim Dreizehner geht es somit um einen Doppeljackpot mit rund 13.000 Euro, und beim Zwölfer wartet ein Jackpot mit rund 5.000 Euro.

In der Torwette gab es zum wiederholten Male keine fünf richtigen Ergebnisse, und so wartet hier mittlerweile ein Siebenfachjackpot. Für vier richtig getippte Ergebnisse erhalten zwei Steirer jeweils mehr als 300 Euro. (Korrektur gesamter Text)

Annahmeschluss für die Runde 25 ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 24

DJP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 9.018,40 – 13.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 2.690,30 4 Elfer zu je EUR 149,40 22 Zehner zu je EUR 54,30 47 5er Bonus zu je EUR 10,60

Der richtige Tipp: X 1 1 2 1 / 1 1 X 2 X X X 2 2 X X 2 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 6.718,56 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 316,60 Torwette 3. Rang: 27 zu je EUR 14,60 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 167.981,30

Torwette-Resultate: 1:1 1:0 2:0 1:2 2:0

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at

https://www.playsponsible.at