Bündnis für Gemeinnützigkeit begrüßt Energiekostenzuschuss für NPOs

Wien (OTS) - „ Wir sind sehr froh und erleichtert, dass es analog dem NPO-Fonds ein eigenes Instrument für einen Energiekostenzuschuss für alle gemeinnützigen Organisationen geben wird. Die steigenden Energiekosten sind ein existenzielles Problem für viele große und kleine Organisationen ,“ betont Stefan Wallner, Geschäftsführer des BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT. Der NPO-Fonds in der Coronakrise war in Reichweite und Größe einzigartig in Europa. Es sei damals gelungen, die gemeinnützigen Organisationen in ihrer Vielfalt gut durch die Krise der Pandemie zu bringen. „ Dass diese breite Unterstützung seitens der Bundesregierung angesichts der Teuerungskrise jetzt mit dem Energiekostenzuschuss für NPOs fortgesetzt wird, ist wichtig und notwendig. Viele Organisationen kämpfen mit den budgetären Folgen der Teuerung. Wir müssen gemeinsam verhindern, dass angesichts steigender Kosten Leistungen eingeschränkt werden müssen ," so Wallner weiter.



„ Die letzten Jahre waren geprägt von Krisenmanagement. Das gemeinsame Anpacken von gemeinnützigen Organisationen und Freiwilligen war etwa gerade in der Pandemie (Testen, Impfen, Krankentransporte, Pflege, soziale Unterstützung) oder in der Bewältigung der Folgen des Ukrainekrieges (humanitäre Hilfe, Unterbringung von Geflüchteten, Teuerung und beschleunigte Energiewende) auch buchstäblich notwendig ,“ meint Annemarie Schlack, Vorsitzende des BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT. „ Angesichts der explodierenden Kosten gerade im Energiebereich in den Jahren 2022 und 2023 brauchen die gemeinnützigen Organisationen jetzt dringend diese Unterstützung der Bundesregierung. “

Der gemeinnützige Sektor und die Freiwilligenarbeit in Zahlen

Österreich verfügt über eine enorme Vielfalt und einen großen Reichtum an gemeinnützigen Organisationen. Darüber hinaus erbringen sie einen relevanten Beitrag zur volkswirtschaftlichen Wertschöpfung.

Die nominelle Bruttowertschöpfung des gemeinnützigen Sektors liegt vorsichtig geschätzt bei mindestens € 10,3 Mrd. Euro an, was ca. 4% des BIP ausmacht. Ebenfalls vorsichtig geschätzt arbeiten 6% aller unselbständig Beschäftigten in NPOs, weitere 2,3 Millionen Menschen – das sind 31% der Bevölkerung – sind in einer Organisation freiwillig tätig. (Quelle: NPO-Institut, WU Wien)



Das Bündnis für Gemeinnützigkeit

Ende 2022 wurde das neue BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT als die Interessenvertretung des gemeinnützigen Sektors und der Freiwilligenorganisationen in Österreich gegründet. Wir wollen und werden die starke Stimme für den gemeinnützigen Sektor und die Freiwilligenorganisationen sein und gemeinsam im aktiven Dialog mit der Politik die Rahmenbedingungen für gemeinnützige Organisationen und Freiwilligenarbeit zu verbessern.

Aufgaben des Bündnis für Gemeinnützigkeit

Verbesserung der rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für gemeinnützige und Freiwilligenorganisationen

rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für gemeinnützige und Freiwilligenorganisationen Hebung der Sichtbarkeit und des Stellenwertes des dritten Sektors und der Freiwilligenorganisationen in der Öffentlichkeit

Förderung des freiwilligen, zivilgesellschaftlichen Engagements in Österreich

Information, Weiterbildung und Beratung für Mitglieder

Im BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT haben sich bisher 13 Dachverbände gemeinnütziger Organisationen und knapp 70 große und kleine Nonprofit Organisationen zusammengeschlossen. Gemeinsam vertreten wir über 3000 Mitglieder aus den Bereichen Gesundheit und Soziales, Umwelt, Kultur, Katastrophenhilfe, Entwicklungszusammenarbeit, Inklusion und Beschäftigung.

