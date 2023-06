FPÖ – Ragger: „Justizministerin Zadic muss Angriff auf Redaktionsgeheimnis rechtfertigen!“

Parlamentarische Anfrage und Konfrontation im Justizausschuss sind nun die Folge der Beschlagnahme von Handy und Laptop von Kärntner Lokaljournalisten

Wien (OTS) - Die seltsame Vorgangsweise der Staatsanwaltschaft Klagenfurt das Handy und den Laptop eines Kärntner Lokaljournalisten zu beschlagnahmen, ruft den freiheitlichen Nationalratsabgeordneten Mag. Christian Ragger auf den Plan. „Diese Maßnahme der Staatsanwaltschaft steht in krassem Widerspruch zum § 31 des Mediengesetzes. Ihm zufolge hat jeder Journalist das Recht, seine Informanten zu schützen und dieses Vorrecht darf auch nicht umgangen werden, indem man ihn zur Herausgabe von Datenträgern zwingt. Es muss triftige Gründe geben, das seit Jahrzehnten geschützte Redaktionsgeheimnis zu brechen. Es bestehen aber deutliche Zweifel, dass solche gravierenden Gründe bei dem Klagenfurter Journalisten tatsächlich gegeben sind. Ich richte daher an die grüne Justizministerin Alma Zadic eine parlamentarische Anfrage, in der sie dieses Übertreten des Mediengesetzes durch die Staatsanwaltschaft zu rechtfertigen hat“, teilte Ragger mit.

Insbesondere erscheine der Anlass für den Bruch des Redaktionsgeheimnisses banal. „Der Journalist hat wahrheitsgemäß über abnorm hohe Überstundenzahlungen an leitende Mitarbeiter der Stadt Klagenfurt berichtet. Dabei wurde das Amtsgeheimnis, das laut Regierung aber ohnehin demnächst fallen soll, gebrochen. Um die Täter zu finden, nutzt der Rechtsstaat seine allerschärfsten Mittel, mit dem Effekt, dass der Journalist beruflich lahmgelegt wird. Das ist nichts anderes als ein Angriff auf die vierte Säule der Demokratie, die so in unserem freiheitlichen Rechtsstaat nicht hingenommen werden darf. Gerade Justizministerin Zadic, die angeblich für Transparenz und kritische Berichterstattung eintritt, muss hier einschreiten“, erklärte Ragger.





